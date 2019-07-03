У Росії зростає ринок спецодягу

Ринок спецодягу і засобів індивідуального захисту в Росії активно росте, і Мінпромторг прогнозує його збільшення до 2025 року на 40%. Виробники впевнені, що зможуть підтвердити прогнози — завдяки програмам з імпортозаміщення, чинним заходів держпідтримки, того, що російські підприємства мають у своєму розпорядженні необхідними виробничими потужностями, а також активної модернізації.

Росія традиційно є одним з найбільших світових споживачів спецодягу і засобів індивідуального захисту (ЗІЗ). За даними Grand View Research, Росія знаходиться на четвертому місці в світі за обсягом ринку ЗІЗ з результатом $2,02 млрд, пропустивши вперед тільки США, Китай і Німеччину.

Ринок спецодягу можна назвати ринком стабільного попиту, так як він регулюється законодавством. Згідно з Трудовим кодексом РФ, оновлення спецодягу на виробництві потрібно щорічно. Таким чином, всі промислові компанії забезпечують постійний попит на спецодяг та ЗІЗ.

Цифри підтверджують тренд. Так, за підсумками 2018 року зростання виробництва спецодягу в Росії склав близько 40% порівняно з 2017 роком, а за підсумками першого кварталу 2019 року — 13,6%. Як розповідав журналістам Віктор Євтухов, заступник міністра промисловості і торгівлі, в цілому ринок спецодягу і спецвзуття в Росії оцінюється приблизно в 100 млрд рублів, близько 50% суми припадає на частку держзакупівель. При цьому, за оцінками Віктора Євтухова, ринок збільшиться до 2025 року на 40% і може досягти 200 млрд рублів, що пов’язано в тому числі з імпортозаміщенням в компанії з державною участю.

Раніше велика частина спецодягу проводилася з імпортних матеріалів, велика частка імпорту йшла з США і Великобританії. Щоб змінити ситуацію, Мінпромторг включив до програми з імпортозаміщення ряд проектів із легкої промисловості, спрямованих якраз на виробництво спецодягу та матеріалів для спецодягу. Результати не змусили себе чекати. За підсумками 2018 року понад 90% потреб підприємств нафтогазового комплексу забезпечується вітчизняної спецодягом.