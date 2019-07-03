Некротичним фасциїтом можна заразитись на пляжі

У Сполучених Штатах звичайна прогулянка по пляжу закінчилася для місцевої жительки трагедією. Жінка поранила ногу, але не надала цьому великого значення. Подальший розвиток подій змусив її пошкодувати від такої легковажності.

Інцидент стався на одному з пляжів Флориди. Жінка прогулювалася по узбережжю і зайшла у воду, де об щось порізала ногу. Американка вирішила, що в цьому немає нічого страшного, і рана незабаром заживе. Однак, цього не відбувалося, а через кілька днів стан порізу змусив її звернутися до фахівців.

Лікарі провели огляд і зробили пацієнтці щеплення від правця, після чого відпустили додому. Як стало відомо пізніше, таке лікування жінці не допомогло: на наступний день її знайшли в несвідомому стані у неї вдома. Жінку госпіталізували, але в лікарні вона померла. Медики встановили, що смерть настала врезультаті двох інсультів і сепсису.

Виявилося, що, через поріз на пляжі, жінка підхопила некротичний фасциїт – це інфекція, яка викликається двома типами бактерій, що вражають м’які тканини організму. Проблема з некротичним фасціітом полягає в тому, що його дуже складно діагностувати, але при цьому інфекція дуже швидко поширюється і призводить до летального результату за кілька днів.

Експерти відзначають, що це досить рідкісна інфекція і в рік у США реєструються не більше 1500 випадків зараження.