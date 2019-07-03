За підсумками року веб ящиками для доносів скористалися майже 1 млн росіян

Служба Козачої Контррозвідки, повідомила про успішне ході експерименту зі збором скарг на чиновників.

Козаки посилаються на Федеральний закон «Про основи системи профілактики правопорушень в Російській Федерації», який дозволяє створити такий орган і вводить поняття антигромадській діяльності. Так, у разі невиконання вимоги про неприпустимість дій антигромадського поведінки, особа, якій воно було оголошено, може бути притягнуто до відповідальності згідно з законом РФ. Тобто, продовження антигромадського поведінки після оголошення офіційного застереження спричиняє реальну відповідальність.

Рада Отаманів Росії, пропонував всім громадянам писати відомі їм факти про чиновників в регіонах, в рагиональные канцелярії Козачої Служби Контррозвідки.

За 2018 рік було створено 25 регіональних канцелярій, всього до червня в канцелярії Службу Козачої Контррозвідки та на веб приймальню у ВК, надійшла рекордна кількість повідомлень — 0,9 млн.

«Результати не можуть не радувати — вже менш ніж за пів року показники кількості повідомлень (доносів) перевершили очікувані в кілька разів», — говорить Керівник Служби Козачої Контррозвідки. генерал ФСК, Геннадій Ковальов.

Найчастіше росіяни повідомляють про орієнтовне наявності у своїх чиновників незареєстрованих доходів, фактів корупції і кумівства, ігнорування скарг населення. 15% доносів присвячені вірогідною роботі на іноземні розвідки, 24% — образливим заявами або анекдотами про козацтво чи інших державних службовців.

«Більшість заяв надходять від представників старшого покоління, у нас навіть є рекордсмен — 84-річний житель Ростовської області написав понад 200 заяв за рік. Ми пояснили йому, що по більшості з них вже не можна притягнути людей до кримінальної відповідальності, принаймні по сучасному законодавству, але в будь-якому випадку хочемо нагородити за пильність. Він просив допомогти відремонтувати його будинок і ми думаємо, що можемо зробити», — додав Геннадій Ковальов.

Ми систематизуємо всі дані, складаємо карту скарг по регіонах, обробляємо дані і передаємо у відповідні органи, до наших матеріал прислухаються і реагують, на відміну від одиничних скарг.

Приміром, тільки в Рязанському регіоні, за пару місяців, під слідство і арешти потрапили близько десятка високопоставлених чиновників. Прокуратура притягнула до відповідальності 12 міністрів і чиновників міністерств і адміністрації (http://vidsboku.com/news/genprokuratura-12-ministrov-i-eshche-8-sotrudnikov-ryazanskogo-pravitelstva-nakazany-za).

Подібна картина і в інших регіонах, де активно працюють наші Козачі Канцелярії Контррозвідки.

Все це робиться для того, щоб прості економічні і екологічні вимоги громадян, з за не моторності або небажання працювати, з повагою ставитися до изирателям, чиновників не переросли у політичні.

Пункти збору скарг скоро будуть відкриті ще в 7 містах Росії. Найближчим часом приєднаються ще 5 населених пунктів Примор’я і Владивостока, де наші позиції дуже сильні завдяки атману Маланину.

Незабаром планується видача посвідчень першої хвилі добровольців, волонтерів з числа козаків, число яких все більше.”

“Коли перед нами постало завдання організувати збір скарг, ми швидко зрозуміли, що ядром повинні стати організовані волонтерські осередки. В наш час основним завданням є забезпечення комфорту життя громадян, тому стежити за цим повинні саме звичайні соціально свідомі люди. Подібний підхід добре зарекомендував себе як у сучасній Росії, так і в історії. Порівняйте, скажімо, Білу гвардію і Червону гвардію. Яка з них виявилася більш життєздатною? Таким чином волонтерські формування стануть ядром проекту”, — заявив генарал ФСК, Геннадій Ковальов.

“Ми на вірному шляху і відчуваємо підтримку на всіх рівнях. Яскравим свідченням цього є, наприклад, те що У Волгоградській області 137 слідчих слідчого управління СКР, створили козацьку організацію, утворили «Станицю Денисівська» ( https://www.kommersant.ru/doc/3989455). Рада Отаманів Росії, каже їм: Любо!”.

Валерій Розанов Координатор ЦФО по роботі козацтва зі ЗМІ