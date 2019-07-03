У Миколаєві пенсіонерка організувала бордель для іноземних моряків

У Миколаєві правоохоронці викрили сутенерів, які у кількох квартирах створили для іноземних моряків місця розпусти.

До складу угрупування входили сутенери, звідники-таксисти, власники житла, так звані адміністратори та повії.

Правоохоронці встановили, що організаторами незаконного бізнесу є жінки, 44-х, 41-го та 66-ти років, які між собою не були знайомі.

Для місць розпусти сутенери винаймали три квартири у Миколаєві, а клієнтів доставляли таксисти.

Під час спецоперації в одній із квартир поліцейські затримали літню жінку та чоловіка та двох молодих жінок.

Пенсіонерка почала доводити, що клієнти, то, мовляв, її знайомі, які просто зайшли в гості.

Однак під час обшуку правоохоронці виявили необхідні докази, які доводять, що у квартирі організували бордель.