У Миколаєві пенсіонерка організувала бордель для іноземних моряків

У Миколаєві правоохоронці викрили сутенерів, які у кількох квартирах створили для іноземних моряків місця розпусти.
До складу угрупування входили сутенери, звідники-таксисти, власники житла, так звані адміністратори та повії.
Правоохоронці встановили, що організаторами незаконного бізнесу є жінки, 44-х, 41-го та 66-ти років, які між собою не були знайомі.
Для місць розпусти сутенери винаймали три квартири у Миколаєві, а клієнтів доставляли таксисти.
Під час спецоперації в одній із квартир поліцейські затримали літню жінку та чоловіка та двох молодих жінок.
Пенсіонерка почала доводити, що клієнти, то, мовляв, її знайомі, які просто зайшли в гості.
Однак під час обшуку правоохоронці виявили необхідні докази, які доводять, що у квартирі організували бордель.