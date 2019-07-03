Справа екс-беркутівців: у суді допитали ще двох колишніх співробітників УДО

Святошинський райсуд Києва під час розгляду кримінального провадження стосовно колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, допитав двох свідків – колишніх співробітників УДО. Про це повідомив адвокат екс-беркутівців Олександр Горошинський у коментарі журналісту УНН.

“Сьогодні допитали двох свідків, колишніх співробітників контрснайперської групи Управління державної охорони України”, – сказав Горошинський.

Він додав, що наступне судове засідання призначено 9 липня.

Як повідомлялося, раніше суд у справі екс-беркутівців допитав трьох свідків – колишніх співробітників УДО.

Нагадаємо, у межах кримінальних проваджень щодо вбивств 48 активістів, замахів на вбивства 80 активістів повідомлено 25 підозр екс-беркутівцям.

З 22 екс-бійців “Беркуту” у розшуку перебуває 18 осіб, інші — під вартою. У СБУ доповідали, що деякі з колишніх бійців “Беркуту” перебувають на території Білорусі та Польщі.

Інтерпол відмовив Україні в оголошенні бійців “Беркуту” у міжнародний розшук.