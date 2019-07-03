Кандидат у депутати від «Слуги народу» Грищук користується «конвертами» для відмивання грошей

Керівник студії «Мамахохотала» Роман Грищук,
який балотується у Верховну Раду від партії «Слуга народу» президента України Володимира
Зеленського, користується конвертаційними центрами для відмивання
грошей. Про це повідомив волонтер Яким Клейменов на своїй сторінці в Facebook.
«Конвертаційні центри, фіктивне підприємництво,
кримінальні справи, ухилення від сплати податків на сотні тисяч гривень! І все це про
кандидата в депутати по 222 округу від «Слуги
народу» Романі Грищуке», — написав Клейменов, додавши, що такі дії підпадають
під кримінальну відповідальність.
«Проаналізувати медійний бізнес Грищука, мене спонукало те,
що Роман намагався уникати деталей, розповідаючи про свою зарплату і свої
доходи. Отже, зашквар Роману:
ТОВ «Мамахохотала» (код ЄДРПОУ 40279111) продала ТРК «Україна»
аудіовізуальний твір під робочою назвою «Мамахохотала шоу. Сезон 7»
за 10 мільйонів гривень. Формально в той час Роман вже не був засновником цього
підприємства, тому що він завбачливо переписав свою компанію на
іноземця, на якого оформлено ще 15 фірм! Всі ці кошти були переведені в готівку
через конвертаційні підприємства без сплати яких-небудь податків! Ось ці «конверти»:
ТОВ «ДЗЕН», ТОВ «АСТОРРЕ», ТОВ «МИРКОРП», ТОВ «ЮТИМА», які зараз внесені до
податкову базу, як суб’єкти фіктивного підприємництва, і зареєстровані
на підставних осіб, за якими вже порушено кримінальні провадження», — написав
у мережі Яким Клейменов.
За його даними, «Мамахохотала» має 700 тисяч гривень боргу.
Також Клейменов вважає, що Грищук повинен зняти свою кандидатуру з кандидата в
народні депутати.
«На даний момент податковий борг компанії ТОВ «Мамахохотала»,
яка вже кілька разів змінювала назву, становить понад 700 тисяч гривень!
Роман, ти довго ховався в кущах від дебатів зі мною. А тепер від
правоохоронців, теж в кущах будеш ховатись? Якщо Роман Грищук вважає
себе порядною людиною, то безумовно повинен зняти свою кандидатуру. Якщо
журналісти цікавляться подробицями, зв’яжіться зі мною через Фейсбук. У мене
трохи є», – додав волонтер.
Конвертаційні центри, фіктивне підприємництво, кримінальні справи, ухиляння від сплати податків на сотні тисях гривень!…
Posted by Яким Клейменов on Monday, July 1, 2019
Раніше SKELET-info повідомляв, що Зеленський запропонував українофобу Віталію Комарницькому очолити Луганську ОВГА.