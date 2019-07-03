Кандидат у депутати від «Слуги народу» Грищук користується «конвертами» для відмивання грошей

Керівник студії «Мамахохотала» Роман Грищук,

який балотується у Верховну Раду від партії «Слуга народу» президента України Володимира

Зеленського, користується конвертаційними центрами для відмивання

грошей. Про це повідомив волонтер Яким Клейменов на своїй сторінці в Facebook.

«Конвертаційні центри, фіктивне підприємництво,

кримінальні справи, ухилення від сплати податків на сотні тисяч гривень! І все це про

кандидата в депутати по 222 округу від «Слуги

народу» Романі Грищуке», — написав Клейменов, додавши, що такі дії підпадають

під кримінальну відповідальність.

«Проаналізувати медійний бізнес Грищука, мене спонукало те,

що Роман намагався уникати деталей, розповідаючи про свою зарплату і свої

доходи. Отже, зашквар Роману:

ТОВ «Мамахохотала» (код ЄДРПОУ 40279111) продала ТРК «Україна»

аудіовізуальний твір під робочою назвою «Мамахохотала шоу. Сезон 7»

за 10 мільйонів гривень. Формально в той час Роман вже не був засновником цього

підприємства, тому що він завбачливо переписав свою компанію на

іноземця, на якого оформлено ще 15 фірм! Всі ці кошти були переведені в готівку

через конвертаційні підприємства без сплати яких-небудь податків! Ось ці «конверти»:

ТОВ «ДЗЕН», ТОВ «АСТОРРЕ», ТОВ «МИРКОРП», ТОВ «ЮТИМА», які зараз внесені до

податкову базу, як суб’єкти фіктивного підприємництва, і зареєстровані

на підставних осіб, за якими вже порушено кримінальні провадження», — написав

у мережі Яким Клейменов.

За його даними, «Мамахохотала» має 700 тисяч гривень боргу.

Також Клейменов вважає, що Грищук повинен зняти свою кандидатуру з кандидата в

народні депутати.

«На даний момент податковий борг компанії ТОВ «Мамахохотала»,

яка вже кілька разів змінювала назву, становить понад 700 тисяч гривень!

Роман, ти довго ховався в кущах від дебатів зі мною. А тепер від

правоохоронців, теж в кущах будеш ховатись? Якщо Роман Грищук вважає

себе порядною людиною, то безумовно повинен зняти свою кандидатуру. Якщо

журналісти цікавляться подробицями, зв’яжіться зі мною через Фейсбук. У мене

трохи є», – додав волонтер.

Конвертаційні центри, фіктивне підприємництво, кримінальні справи, ухиляння від сплати податків на сотні тисях гривень!…

Posted by Яким Клейменов on Monday, July 1, 2019

Раніше SKELET-info повідомляв, що Зеленський запропонував українофобу Віталію Комарницькому очолити Луганську ОВГА.