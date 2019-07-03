Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів: навіщо він потрібен?

Сьогодні (як, втім, завтра, післязавтра і завжди) буде ідеально, якщо ви заміните полиэтиленове пакети на екоторбу, авоську або паперові пакети. Багато дизайнери, як в Україні, так і в світі, підтримують ідею повної відмови від використання поліетиленових пакетів і випускають лінійки екосумок.

Він відправляється в смітник відразу після використання. А звідти на звалище, де буде понад 150 років розкладатися. Термін, протягом якого він буде отруювати та забруднювати природу, в 2,5 мільйона разів довше терміну його корисного життя. А при спалюванні пластику виділяє отруту діоксин та інші шкідливі речовини.

Але пластик ж можна переробити?

Якщо багато пластикові вироби можна повторно переробити, то тонкий поліетиленовий пакет — не можна. І в цілому, в Українець зараз просто немає потужностей для переробки пластику. Щомісяця в країну імпортується 10 тисяч тонн ПЕТ гранулянтів — сировини для пластикових виробів. Практично зараз ми можемо переробити після використання лише 10% цієї маси. Все інше буде століттями валятися на неофіційних звалищах в лісосмугах, на берегах водойм і у воді. Великі види птахів беруть яскраві частинки пластику за їжу і гинуть, заповнюючи їм шлунок. В екологічно здоровому середовищі ці птахи живуть 40-50 років. Сьогодні більше 30% з них гинуть, не доживши і до 10 років. Кожні п’ять хвилин в країні вмирає чайка, наковтавшись пластику.

В Україні 6 тисяч офіційних звалищ, але яких сьогодні накопичилося понад 12,5 млрд тонн відходів. Це Еверест сміття! Але додайте до нього ще 35 000 неофіційних звалищ. Вони займають приблизно 14 тисяч кв. км, це більше, ніж територія Закарпатської області! У нас всі заповідні території разом взяті складають всього близько 9% від території країни. А звалища понад 11%! І на кожного українця в 2018 році додалося по 8,5 тонн сміття.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

В Україні переробляється максимум 3% відходів. В ЄС переробляється в середньому 70%. У Швеції 98%. Це єдина країна в світі, яка в інших державах закуповує сміття, щоб не простоювали її сміттєпереробні підприємства.

А що з законами про переробку сміття?

Закон про роздільний збір відходів прийнятий ще в 2018 році. Однак система роздільного збору сміття практично не створена, відповідні контейнери у дворах – велика рідкість. На звалищах, як правило, відсутні або працюють малоефективно лінії по сортуванню сміття. У результаті машини без розбору забирають відходи везуть на смітник, де їх закопують в землю.

Що потрібно зробити на рівні держави?

На думку голови Національної Екологічної Ради України Олександра Чистякова, необхідно збільшити відповідальність виробників пластикових виробів та компаній, які відповідають за вивіз і переробку сміття. Потрібно створити єдиний фонд, що акумулює кошти, що спрямовуються виробниками пластикових виробів, на утилізацію пластику. І почати будувати за сучасними проектами сміттєспалювальні заводи, з обов’язковою умовою встановлення сортувальних ліній.

У перспективі Україна повинна приєднатися до списку країн, які або повністю відмовилися від застосування поліетиленових пакетів, або значно скоротили. І вводять в обіг екопластик, який розкладається протягом двох років, при цьому не виділяючи шкідливих для навколишнього середовища речовин. У магазинах Італії і Франції покупцям продають пакети тільки з біорозкладаного пластику.

Ще трохи сумної статистики

Щорічно більше 4% від усього світового видобутку нафти і газу йде на виготовлення поліетиленових пакетів.

У 2018 році тільки в Києві використовували близько 3 млрд пакетів. Один легковий автомобіль міг би проїхати понад 1,8 млн кілометрів на бензині, виготовленому замість цього кількості пластику.

Кожен городянин щорічно використовують близько 400 поліетиленових пакетів. Це призвело до того, що сміттєві полігони на 35% заповнені полімерними відходами.