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Високий гемоглобін: основні причини та чим це небезпечно

03.07.2019

Гемоглобін – це білок, здатний переносити кисень до кожної клітинки нашого організму.Гемоглобін (Hb) міститься в еритроцитах (червоні кров’яні тільця крові).

Гінеколог-ендокринолог Єва Соболєва назвала норми гемоглобіну:

  • для жінок: 120-140 г/л;
  • для чоловіків 130—170 г/л,
  • для дітей — 120—140 г/л.

    • Високим гемоглобіном для жінок та дітей вважається Hb понад 150 гл (для жінок), для чоловіків – понад 180 г/л.

    Значне збільшення гемоглобіну небезпечно тим, що збільшилася в’язкість крові. Це може привести до інсульту, інфаркту міокарда, тромбоутворення.

    Причини підвищеного гемоглобіну в крові можна розділити на фізіологічні та патологічні.

    Фізіологічні причини високого гемоглобіну

    1) Тенденція до згущення крові відзначається у людей, які споживають недостатню кількість води. Недолік обсягу плазми призводить до вироблення великої кількості еритроцитів.

    Лікар підкреслює, що йдеться саме просту воду, а не соків та газованої води.

    Практично при будь-якій проблемі зі здоров’ям завжди треба робити відсилання до образу життя і харчування.

    2) Куріння. Через цю звичку виникає міцне з’єднання гемоглобіну на чадного газу. Відповідно, людина недотримує кисень, перебуваючи в постійному стані гіпоксії – кисневого голодування. Іншими словами, добровільно себе душите.

    3) Місце проживання. Високий гемоглобін є у людей, що живуть у високогір’ї. Там повітря розріджене, вміст кисню в ньому знижений, клітини організму намагаються компенсувати недолік кисню підвищенням Hb з метою поліпшити транспортування кисню в клітину.

    4) Фізичні навантаження. Високий гемоглобін виникає у професійних спортсменів, легкоатлетів та альпіністів.

    5) Певні професії. У людей, кому доводиться часто літати на літаках — пілотів, стюардес є високий гемоглобін.

    Патологічні причини високого гемоглобіну

    • Зневоднення організму: блювота, пронос або прийом сечогінних препаратів;
    • Цукровий діабет, що супроводжується підвищеним сечовиділенням;
    • Надмірне утворення еритроцитів в крові (еритроцитоз);
    • Мутації генів гемостазу;
    • Онкологія;
    • Серцево-судинна недостатність;
    • Різні захворювання легенів;
    • Надлишок в організмі вітамінів групи В9, В12.
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    Що робити при високому гемоглобіні

    1. Не варто панікувати. Проаналізуйте, скільки води ви п’єте протягом дня. Розрахуйте свою дозу з потреб людини – 30 гр/кг. Якщо ваша вага 50 кг, то ви щодня повинні випивати 1,5 л води.

    2. При наявності інфекційної хвороби чи інших захворювань – усуньте причину, зробіть контрольний аналіз крові.

    3. Якщо гемоглобін залишається високим – вам потрібно звернутися до гематолога.

     

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