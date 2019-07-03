На Львівщині жінку вкусила змія

У Львівській області жінку вкусила змія, потерпілу госпіталізували

За інформацією видання, змія вкусила жінку у полі під час сінокосу біля міста Сколє. Її госпіталізували у Сколівську ЦРЛ, у стані середнього ступеня важкості.

“1 липня, о 21:30, у Сколівську ЦРЛ, у стані середнього ступеня важкості, госпіталізовано мешканку м. Стрий 1978 року народження, яку у полі, під час сінокосу біля м. Сколє, у ліву ногу вкусила змія”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 червня у Турківську ЦРЛ в стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано мешканку с. Верхнє Турківського району 1980 року народження, яку в область правої гомілки вкусила змія.