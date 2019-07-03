У Києві жінка зарізала свого співмешканця

У вівторок, 2 липня, в Києві за адресою вулиця Марка Безручко, 6 стався страшний інцидент. В одній з квартир житлового будинку знайшли закривавленого чоловіка. Лікарі надавали першу допомогу потерпілому.

На жаль, через деякий час медики констатували смерть. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, під час огляду потерпілого було виявлено, що у чоловіка колота рана в області грудної клітини. Лікарі намагалися зробити все можливе, але потерпілий помер. Особа загиблого встановлена. Ним виявився місцевий житель 1969 року.

На місце виїхали слідчо-оперативні групи Шевченківського та головного управлінь поліції столиці. Під час розшукових заходів було встановлено підозрювану. Як виявилося, жінка була співмешканкою загиблого. Її затримали в порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України. Деталі інциденту з’ясовуються.