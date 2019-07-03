400 кг кокаїну: Правоохоронці викрили міжнародний канал постачання наркотиків

На території України викрили міжнародний канал постачання кокаїну. Внаслідок проведеної операції було вилученно понад 400 кг кокаїну загальною вартістю понад 60$ мільйонів. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на прес-службу ГПУ.

«Під час слідчих дій було затримано 9 учасників наркокартелю, серед яких 2 громадянина Королівства Нідерландів, 1 громадянин Великої Британії, 1 – Республіки Туреччина, 1 – Російської Федерації та 4 громадянина України, у яких вилучено понад 400 кг кокаїну загальною вартістю, за цінами “чорного ринку”, понад 60 мільйонів доларів США», – повідомив перший заступник Генерального прокурора Дмитро Сторожук.

За його словами, шести особам судом уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із одночасним розміром застави на загальну суму майже 200 млн грн. Стосовно трьох затриманих судом вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

На даний час тривають першочергові слідчі та процесуальні дії.