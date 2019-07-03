6 засобів, що допомагають швидко позбутися від неприємного запаху з рота

Іноді причинами неприємного запаху з рота можуть виявитися бактерії, що активізувалися. Є засоби, які допомагають впоратися з проблемою галітозу.

Вода. Недолік вологи сприятливий для розмноження бактерій. Іноді щоб зробити дихання свіжим досить випити склянку води.

Їжа. Якщо шлунок порожній довгий час, то при всьому здоров’ї у людини може виникнути тимчасовий галітоз. Щоб він пройшов, потрібно просто поїсти.

Спеція. Пожувавши спеції, можна швидко впоратися з неприємним «ароматом» в ротовій порожнині. Кардамон, фенхель або кориця – відмінні засоби від галітозу, оскільки в них містяться антибактеріальні речовини. Також можна жувати аніс, кріп, гвоздику.

Йогурт. Вживати йогурти для боротьби з неприємним запахом з рота радять японські вчені. Вони відзначають, що корисні бактерії, які містяться в продукті витісняють з ротової порожнини шкідливі мікроорганізми, чия життєдіяльність сприяє зловонному диханню.

Горіх. Горіхи мають виражений аромат і до того ж їх абразивна текстура допомагає видалити залишки їжі, що залишилися на язиці, яснах або в зубах.

Зубна нитка. Нерідко поганий запах з рота виявляється наслідком погано вичищених зубів. Застряють між ними частинки їжі не завжди можна видалити щіткою або обполіскуванням, допомогти може тільки нитка.

Експерти відзначають, що в тих випадках, коли неприємний запах з рота повертається знову і знову, слід обов’язково записатися на прийом до лікаря і вислухати його думку про це.