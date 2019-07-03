Солистка KAZKA в полосатом купальнике похвасталась отдыхом на море

На официальной странице коллектива в Instagram появился свежий кадр

Украинская певица Александра Зарицкая из группы KAZKA опубликовала новый снимок в своем Instagram. Артистка поделилась с фанатами снимками с долгожданного отпуска.

Новые кадры появились на официальной странице коллектива. На свежем снимке Александра запечатлена в черно-белом полосатом купальнике. Артистка позировала в гамаке на террасе домика у моря.

На другом же Саша запечатлена на фоне пальм в стильных солнечных очках.

“Можна дивитись на хвилі вічність, ви згодні? Куди мрієте поїхати? Що побачити?”, – подписала новую публикацию певица.

Поклонникам очень понравились фотографии певицы. Многие оставили приятные комплименты под постом. Многие отметили, что больше всего этим летом хотят увидеть концерт группы KAZKA.

“Красота”, “Мечтаю с тобой уехать и увидеть край мира”, “Саша, ты очень красивая”. “Хочу на ваш концерт”, “Я мечтаю увидеть вас вживую”, – пишут в сети.

Стоит напомнить, что песня группы KAZKA “Плакала” известна чуть ли не каждому в Украине и многим за рубежом. Трек попал в десятку мирового чарта Shazam, собрал сотни миллионов просмотров на YouTube.

Как результат, в 2018 году группа стала прорывом года по версии премии M1 Music Awards, а “Плакала” – хитом года. Совсем недавно премия Yuna назвала KAZKA лучшей поп-группой в стране.

Стоит отметить также, что сама солистка коллектива Александра Зарицкая в марте этого года была номинирована на премию Женщина года от журнала Единственная. Саша призналась, что ее бабушка была даже больше рада этому событию, чем она сама.