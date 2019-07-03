У Києві вилучили 400 кілограм кокаїну на 60 мільйонів доларів

На жаль, останнім часом в Україні постійно завозять величезні партії наркотичних препаратів. Частина з них залишається в країні, а друга частина проїжджає через нашу країну транзитом і їде в інші країни. Однак поліція намагається припиняти незаконну діяльність на постійній основі.

Правоохоронці вилучили партію кокаїну вагою 400 кілограм. Про це повідомляє Інформатор

За словами глави Нацполіціі Сергія Князєва, наркотики вилучалися в кілька етапів. Останній був 1 липня. Завдяки роботі правоохоронців, були затримані учасники наркокартелю, які займалися транзитом кокаїну з Латинської Америки в країни Європи.

На даний момент затримано дев’ять осіб. Шістьом з них вже обрано запобіжний захід. Під час оперативних заходів були виявлені зв’язки затриманих із членами міжнародною злочинною організацією, що займається поставками кокаїну по всьому світу. Крім того, виявлено потужний канал постачання зазначеного наркотичного засобу з Республіки Колумбія на територію України.

Загальна вартість вилучених речовин складає 60 мільйонів доларів. Серед затриманих четверо іноземців, у всіх підозрюваних є кримінальне минуле. Князєв зазначив, що робота з виявлення подібних каналів і далі буде продовжуватися. З початку року вже було затримано 925 кілограм героїну і 675 кокаїну.

Дії затриманих кваліфікуються за двома статтями. А саме: частина 2 статті 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) і частина 3 статті 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального Кодексу України.