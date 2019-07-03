Розкрадання коштів “Антонова”: прокуратура клопоче про взяття під варту чиновника Міноборони

Посадовця Міноборони підозрюють у розкраданні коштів ДП “Антонов” у сумі понад 5 млн гривень. Наразі до суду скеровано клопотання про обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, передає УНН із посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

“Київською місцевою прокуратурою № 8 оголошено підозру посадовцю Міністерства оборони України, який незаконно заволодів коштами ДП „Антонов“ у сумі понад 5 млн гривень”, — йдеться у повідомленні.

Злочинну схему привласнення державних коштів викрили у ході слідства, розпочатого за матеріалами Центрального управління ВСП по м. Києву та Київської області слідчими Святошинського управління поліції, повідомили у прокуратурі.

“Підозрюваний, перебуваючи на посаді керівника 615 Військового представництва МО України, яке базується на території ДП „Антонов“ та основним завданням якого є контроль якості продукції оборонного призначення на всіх стадіях її розробки, виробництва та постачання, у 2014-2017 роках уклав ряд фіктивних цивільно-правових угод про надання послуг з визначення технічного стану літаків, які прибували на ремонт”, — йдеться у повідомленні.

Однак фактично вказані перевірки не здійснювалися, а замовникам робіт надавалися підроблені сертифікати безпеки, додали у прокуратурі.

“Сума збитків, завданих державному підприємству „Антонов“, склала понад 5 млн гривень. Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Наразі до суду скеровано клопотання про обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.