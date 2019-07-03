7 симптомів, які можуть вказувати на рак

За словами фахівців, сигнали організму про виникнення в ньому раку слабкі і їх нерідко плутають з симптомами інших захворювань.

Медики радять звертати увагу на такі стани.

Печія. Поява печії навіть після прийняття звичайної для людини їжі в звичайній кількості може бути поганим знаком. Якщо при цьому виникає відчуття гранично наповненого шлунка, а також спостерігаються здуття і нудота, не відкладайте візиту до лікаря, – все це може бути ранньою симптоматикою раку шлунка.

Задишка. Вона може проявлятися як перший симптом раку легенів.

Симптоми грипу. Характерні при захворюванні на грип ознаки (збільшення лімфовузлів, температура, ломота в тілі і т. д.) іноді свідчать про розвиток лімфоми.

Хрипота. Зазвичай захриплість виникає при інфекціях верхніх дихальних шляхів, алергії. Але якщо після лікування і зникнення інших симптомів цих нездужань хрипота все ж зберігається (наприклад, через два тижні після одужання), треба звертатися до лікаря. Хрипкий голос може бути єдиним сигналом про розвиток раку стравоходу. Крім того, хрипота характерна для раку легенів або щитовидної залози.

Біль в плечі або руці. Симптомом раку легенів може бути біль на внутрішній стороні руки або в плечі. При даному захворюванні збільшуються лімфатичні вузли. Вони можуть чинити тиск на нерви, що і призводить до больових відчуттів.

Утруднення з сечовипусканням. Труднощі сечовипускання є найбільш поширеною ознакою раку передміхурової залози і чоловіків.

Втома. Почуття сильної втоми (як правило, не відповідає витраченим зусиллям) проявляється як симптом при багатьох видах раку. Але все ж, згідно з даними Американського онкологічного товариства, втома і слабкість особливо характерні для лейкемії.

: МедікФорум