На Закарпатті померла молода дівчина після візиту до стоматолога

У Закарпатській області померла 20-річна дівчина після візиту до стоматолога. Про це повідомила спеціаліст відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Закарпатській області Інеса Манзулич-Іванова.

“Вчора від лікаря надійшло повідомлення, про смерть у Закарпатській обласній клінічній лікарні 20-річної мешканки Міжгірського району. Слідчі з’ясували, що дівчина попередньо була доставлена до Закарпатської обласної клінічної лікарні з Міжгірської районної лікарні, куди вона потрапила після візиту до стоматолога. Попередньо встановлено, що лікар зробив їй анестезію у дівчини почалася алергічна реакція, був анафілактичний шок в результаті чого її було госпіталізовано”, – сказала Манзулич-Іванова.

За її словами, наразі поліція визначається з правовою кваліфікацією. Поки що відомості внесені за ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Також наразі йде мова про проведення розтину для встановлення остаточної причини смерті.

“Надалі кваліфікація може бути змінена, розглядається варіант ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків – ред.)… Окрім того, створена комісія, яка перевірить законність роботи лікаря-стоматолога, нещодавно звільненого з лікарні”, – розповіла Манзулич-Іванова.