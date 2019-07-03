“Нафтогаз” та “Укрнафта” не будуть віддавати прибуток державі

Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив дію постанови Кабінету міністрів, згідно з якою НАК “Нафтогаз України” повинна виплатити державі дивіденди в розмірі 90% від чистого прибутку за 2018 рік. Про це повідомляє Українська правда.

“Зупинити стосовно Акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія” Нафтогаз України” дію постанови Кабінету Міністрів … “Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави” в частині слів: “Для суб`єктів господарювання, які за результатами 2018 року отримали чистий прибуток, що перевищує 50 млн гривень, затвердити базовий норматив у розмірі 90 відсотків”, – йдеться в тексті рішення.