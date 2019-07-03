21-річна дівчина стала наймолодшим депутатом в історії Європарламенту

У новому Європейському парламенті, який почав роботу 2 липня, буде працювати наймолодший депутат в його історії – 21-річна студентка з Данії Кіра Петер-Хансен.

Про це повідомляє BBC, передає Zrada.today.

На момент обрання на травневих виборах Петер-Хансен все ще вчилася в університеті. Вона стала євродепутатом від партії “Зелених” та увійшла до фракції “Зелені — Європейський вільний альянс”. Одна з її колег є кандидатом на пост президента Європарламенту.

На думку Петер-Хансен, Європарламент в даний час є більш прогресивним, ніж Комісія та Рада, у розв’язання проблеми зміни клімату, і вона висловила надію, що ЄС в цілому зберігає відданість Паризькій кліматичній угоді.

Kira Marie Peter-Hansen

“Переміщення 3000 осіб з Брюсселя до Страсбурга щомісяця несприятливо для клімату”, – сказала вона, додавши, що дійсно думала про те, як зменшити свій вуглецевий слід при поїздках на парламентські сесії.

Вона сказала, що має намір їхати прямо в Страсбург з Брюсселя на поїзді, а не літати в Данію і назад між засіданнями.

Попереднім рекордсменом серед молодих депутатів Європарламенту була німкеня Ілка Шредер, якій був 21 роки й 5 місяців на момент обрання в 1999 році.

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