Одіозний мер Василькова агітує за соратника Порошенка. Відкрито кримінальну справу

Поліція Київсьої області відкрила кримінальне провадження проти одіозного мера Василькова, якого звинувачують у підкупі виборців під час проведення президентських виборів. Як повідомляє Відділ комунікації поліції в Київській області, це вже сьома кримінальна справа з початку агітаційної передвиборчої кампанії. На цей раз справа порушена за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права у Васильківському районі.

Як зазначається, керівник мерії Василькова на офіційній сторінці міськради в Інтернеті розмістив рекламу за одного з кандидатів в народні депутати.

Встановлено, що кандидат в нардепи України, який балотується по виборчому округу № 94, порушив вимоги Закону України «Про вибори народних депутатів України» при веденні ним передвиборчої агітації. Зокрема, для розміщення своєї передвиборної реклами він привернув посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування.

За даними редакції мова йде про мера Василькова Володимира Сабадаша, який розмістив на сторінці міськради в Фейсбук пост, що рекламує Ігоря Кононенка — одного з найближчих соратників Петра Порошенка.

Зауважимо, що це не перша справа проти Сабадаша. Раніше Печерський районний суд Києва усунув його з посади мера.