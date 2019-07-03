На півночі Єгипту виявили десятки мумій

Мумії були поховані прямо в піску, близько найстарішою в світі піраміди Джосера, побудованої приблизно в 2650 році до нашої ери. В ході роботи вчені вивчали район між пірамідою Джосера і західним ділянкою «сухого рову» — виритій на 20 метрів углиб траншеї.

Як розповів Каміл О. Курашкевич, керівник археологічних досліджень і єгиптолог Варшавського університету, більшість знайдених зараз мумій не були поховані в саркофагах, як представники знаті: їх лише забальзамували, обернули бинтами і закопали в піску. У той же час деякі тіла були поміщені в дерев’яні труни. Один із саркофагів єгипетські ремісники прикрасили написами, а біля ніг мумії намалювали двох лежачих синіх собак, які уособлюють Анубіса — єгипетського бога і покровителя царства мертвих, якого, однак, зазвичай зображували у чорному кольорі. Різьблена маска, що покриває обличчя померлого, була відсутня — ймовірно, її вкрали.

На думку археологів, майстер, який розмальовував труну, не вмів читати і намагався відтворити те, що бачив раніше, адже деякі з намальованих символів не є ієрогліфами і не утворюють зв’язного тексту.

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Офіційна мова – арабська

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ІЛР – 0,690 (108-я в світі)

ВВП – $286,53 млрд (39-я в світі)

Валюта – єгипетський фунт

Межує з: Ізраїлем, Сектором Газа, Суданом, Лівією

Більшість саркофагів не витримали випробування часом і частково розклалися, додали вчені.

Розкопки в Саккарі почав більше 20 років тому професор Карол Мысливец. За цей час вчені знайшли два некрополя, розташованих на захід від піраміди Джосера. За версією археологів, там були поховані прості люди. Всього фахівці Польського центру середземноморської археології виявили більше 500 поховань.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в давньоєгипетській гробниці знайшли 50 мумій мишей, кішок і птахів.

За матеріалами Naked-science

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