У Росії висунули остаточне звинувачення 13 українським морякам

У вівторок пройшли слідчі дії проти чотирьох українських військовополонених моряків, тепер звинувачення в остаточній редакції висунуто слідством СУ ФСБ Росії 13 військовополоненим українським морякам. Про це повідомив в Facebook координатор адвокатів команди українських моряків Микола Полозов.

“Тривають слідчі дії щодо військовополонених українських моряків. У ході сьогоднішнього дня звинувачення в остаточній редакції було висунуто ще чотирьом військовополоненим. Всього звинувачення в остаточній редакції пред’явлено вже 13 військовополоненим українським морякам”, – пише Полозов.

Він уточнив імена моряків, з якими у вівторок проводилися слідчі дії і були висунуті звинувачення в остаточній редакції. Це Владислав Костишин, Олег Мельничук, Сергій Чуліба і Василь Сорока. Військовополонених моряків та їхніх адвокатів також ознайомили з висновком комісійної ситуаційної судової експертизи.

Минулого тижня остаточні звинувачення висунуті восьми українським морякам, які утримуються у полоні в Росії. На початку цього тижня — капітану 2 рангу з бронекатера “Бердянськ” Денису Гриценку.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери “Бердянськ”, “Нікополь” і буксир “Яни Капу”, що прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії “суд” в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО Москви.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані кораблі.

Нагадаємо, 25 червня закінчився термін, який був даний Росії Міжнародним трибуналом з морського права для звільнення українців. Однак у Кремлі заявили, що не збирається виконувати вимоги Морського трибуналу щодо моряків.

Також повідомлялося, що 25 травня Міжнародний трибунал виніс рішення за позовом України і зобов’язав РФ звільнити 24 моряків і три кораблі.