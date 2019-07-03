Білорусь святкує 75 річницю Дня незалежності

Сьогодні, 3 липня Білорусь відзначає День незалежності, який з 1996 року приурочений до звільнення країни від німецько-фашистських загарбників. У 2019 відзначається 75 річниця визволення.



Про це пише Ej.by, передає Zrada.today.

З нагоди 75-ої річниці визволення Білорусі від фашистів і Дня незалежності в Білорусі заплановано величезну кількість святкових заходів, в тому числі й військовий парад. Офіційний старт святу президент Білорусії Олександр Лукашенко дав ще напередодні, виступаючи на урочистих зборах, на якому знову закликав усіх захищати свій суверенітет.

Темою усіляких загроз, від яких і потрібно захищати країну, був посвячений весь виступ глави держави.

“Бачачи, як в сучасній історії склалася система міжнародних відносин, знову знецінюється людське життя, ми повинні обов’язково триматися разом”, – заявив Олександр Лукашенко.

Найбільше президент говорив про обговорення в інтернеті, який назвав “смітником”, деяких законодавчих ініціатив, що пропонують розділити суспільство на класи й посилати служити в армію тільки робітників і селян. Хто і коли виступав з такою безглуздою ініціативою, президент не пояснив, але знову встав на захист інтересів країни.

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