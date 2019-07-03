На Донбасі знищені дві нові станції РЕБ російських окупантів (відео)

Опубліковані факти ураження російського розвідувального пункту на Донбасі, до складу якого входили нові станції радіоелектронної розвідки.

Відеофакт опублікував в Facebook офіцер ЗСУ під псевдонімом Dmitriy Müller, повідомляє InformNapalm.

В описі до відео автор вказав, що одним з підрозділів ЗСУ 29 червня 2019 поблизу населеного пункту Майорова (Донецька область) було знищено дві російські станції розвідки «ТОРН-МД».

Повідомляється, що волонтери InformNapalm по власних каналах перехоплення інформації зафіксували 29 червня, що поразка насправді сталося, однак мова може йти про два різних комплексах, один з яких насправді сучасний російський автоматизований мобільний комплекс радіоконтролю тактичного призначення «ТОРН-МД», а другий – російська станція перешкод Р-330Ж «Житель».

Обидві ці системи працюють в зв’язці. «ТОРН» – веде розвідку, а «Житель» здійснює придушення.

Відзначається, що ці технічні засоби є складними комплексами, якими можуть управляти лише фахівці. Тому можна вважати, що крім поразки цінних систем противника могли бути знищені і кадрові російські військовослужбовці.