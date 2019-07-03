Вбити тарганів за допомогою пестицидів скоро буде неможливо

Згідно дослідженню, проведеному вченими з Університету Пердью (штат Індіана, США), тарганів стало важче вбивати, і незабаром буде «практично неможливо» контролювати їх за допомогою одних пестицидів.

Учені протягом шести місяців намагалися знищити німецьких тарганів (BlattellagermanicaL.) — одного з найбільш поширених видів домашніх тарганів у США, Австралії та Європі — з трьох малоповерхових житлових будинків в Іллінойсі та Індіані.

Результати були опубліковані в науковому журналі Nature у минулому місяці.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

У дослідженні використовувалися три різних пестицидних суміші професійного рівня. З цих трьох сумішей тільки приманки з гелю абамектина досягли знищення тарганів, і то лише в популяціях з низькою стійкістю до цієї речовини (в іншому районі, де 10% популяції тарганів були стійкі до хімічних речовин, кількість комах продовжувало зростати).

Популяцію тарганів обстежили з використанням клейових пасток до початку випробувань і один раз у місяць після цього, безпосередньо перед наступним циклом обробки пестицидами.

«Якщо у вас є можливість спочатку протестувати тарганів і вибрати інсектицид, до якого ці таргани не розвинули стійкість, це збільшує шанси знищити їх, — заявив провідний автор дослідження Майкл Шарф. — Але навіть тоді у нас були проблеми з контролем популяції».

Невразливі таргани

Подальші лабораторні випробування показали, що таргани змогли розвинути «перехресну резистентність до кількох типів пестицидів, а це означає, що ті, хто вижив при першому розпиленні, будуть продовжувати виживати при інших спробах знищення, навіть якщо буде використовуватися інший клас пестицидів.

Раніше вважалося, що таргани розвивали стійкість тільки до одного класу пестицидів після впливу.

«Ми зафіксували збільшення стійкості до пестицидів у чотири або шість разів всього за одне покоління, — сказав Шарф. — У нас не було ні найменшого поняття, що подібне може статися так швидко».

У німецького таргана з’являється близько 50 прямих нащадків кожні три місяці, і протягом року загальна кількість нащадків може досягати 10 мільйонів за чотири покоління. Це означає, що хімічні пестициди можуть швидко стати неефективними.

Контролери повинні будуть використовувати суміш пасток і спеціальних пилососів, а також покращити санітарні умови в житлах, щоб зменшити кількість тарганів.

За матеріалами The Guardian

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