Названо ТОП-5 продуктів, що спалюють небезпечний жир на животі

Медики з Великобританії представили увазі ТОП-5 продуктів, які сприяють спалюванню небезпечного жиру на животі. Список включає в себе пісне м’ясо і яйця. Стаття відповідного змісту опублікована у виданні Express.

Вісцеральний жир іноді називають «активним», так як дослідження показали вплив його на функціонування гормонів. Стан призводить до збільшення ризику серйозних проблем зі здоров’ям, серед яких діабет, високий кров’яний тиск і серцево-судинні захворювання.

Серед рекомендованих продуктів, що допомагають виправити стан справ, пісне м’ясо. Доведено, що перевага високобілкової дієти дозволяє спалювати до 80-100 калорій в день. Те ж саме відноситься і до курячого м’яса.

Яйця містять високий рівень протеїну, що допомагає схуднути декількома способами. Організм використовує більше енергії і спалює більше калорій, коли розщеплює білок, а не інші продукти. Сюди ж слід віднести швидке відчуття насичення, утримання м’язової маси.

Численні наукові роботи показали, що горіхи, особливо мигдаль, є одним з кращих жироспалюючих продуктів. Вони багаті клітковиною, білком і “хорошим” жиром, що підвищує чутливість організму до інсуліну.

Медики рекомендують додати в раціон тунця. Риба є одним з найпопулярніших варіантів серед культуристів і фітнес-моделей.

Що стосується напоїв, то кращим рішенням у боротьбі з небезпечним жиром на животі є зелений чай, який позитивним чином впливає на роботу серцево-судинної системи.

Варто розуміти і те, що вживання великої кількості оброблених продуктів, фаст-фуду, смаженої їжі, солодощів і солодких напоїв, працює не на користь стрункості.