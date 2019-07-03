Регіна Тодоренко поділилась почуттями за мить до весілля

Ні для кого не секрет, де і коли відбудеться довгоочікувана весільна церемонія Регіни Тодоренко і Влада Топалова. І поки зіркові гості потроху з’їжджаються до Флоренції, «вдруге наречені» не припиняють ділитись подробицями із підготовки торжества. Ба більше – закохані не обділили прихильників кількома передвесільними «ляпами», які їм довелось вирішувати у найкоротші проміжки часу.

Зрештою, як би не було, хвилювання не заважає Регіні Тодоренко насолоджуватись метушнею підготовки до весілля. Сама ж телеведуча невпинно поширює на своїй офіційній сторінці в Instagram численні кадри, зроблені у період організації свята власне в італійському містечку. Разом з тим, знаменитість активно коментує кожен свій крок на шляху до весілля власних мрій.

Як Тодоренко зазначала ще минулоріч, церемонія повинна відбутись десь у «теплих краях» за кордоном – так і трапилось. Принаймні, громадськість із нетерпінням очікує на появу перших кадрів зіркової пари у ролі нареченого і нареченої. І чи не найбільше цікавить мережу вибір весільної сукні. У якій, до речі, Тодоренко уже з’являлась. Хоча й для приватного укладання шлюбу обрала невимушене вбрання тілесного кольору.

Навіть не зважаючи на те, що багаж нареченого розгубився у зв’язку із труднощами авіаперевезень, Регіна Тодоренко не квапиться впадати у відчай. І поки усі активно шукають нове вбрання для Влада Топалова, телеведуча поділилась із прихильниками найпотаємнішими хвилюваннями напередодні настільки важливого у своєму житті дня.

«Нервове напруження на максимум перед найважливішим днем у році. Лиш би все минуло класно, як у романтичних комедіях», – зізналась зіркова наречена за день до власного весілля. З огляду на все, першочерговим пунктом для телеведучої є затишок, а після вже все інше.

Зрештою, неабияк атмосферні кадри із Флоренції свідчать про те, що свято мине якнайкращим чином. А, тим часом, молода матуся додала ранкове фото нареченої. Втім, висвітлила вона не себе, а святкове вбрання свого сина.