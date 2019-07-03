«Ніколи такого не бачив. На палубі люди бігають, метушаться»

Очевидці розповіли про аварійний спливанні атомного підводного човна з АС-12

Рибалки стали очевидцями аварійного спливання атомного підводного човна Північного флоту, яка, імовірно, була носієм глибоководної станції АС-12 («Лошарік»), де з-за пожежі загинули 14 моряків.

«Ми ввечері йшли в сторону Кильдина, і тут, десь о пів на десяту вечора, підводний човен спливає. Прямо повністю спливає. Ніколи в житті такого не бачив. На палубі люди бігають, метушаться», — цитує одного з рибалок мурманське інформаційне агентство «СеверПост».

До підводному човні після спливання підійшов військовий корабель і два буксири. Рибалки запитали у військових, що сталося. З їх слів, ті відповіли, що «човен сплив близько Урів без зазначених причин».

Далі підводний човен в супроводі буксирів швидко пішла. «Човен йшла швидко, ми ще з мужиками вирішили: значить, не аварія. Раз своїм ходом і швидко йде. Ні диму не було, нічого. Потім нам сказали, що хтось бачив, як в Урі вивантажували тіла», — розповів рибак.

Джерело видання «СеверПост» у військових колах заявив, що рибалки бачили атомний підводний човен «Підмосков’ї», яка є носієм глибоководної станції «Лошарік».

ПП з атомної глибоководної станцією АС-12 відбулося 1 липня близько 21.00 в акваторії Баренцевого моря. Через добу Міноборони РФ повідомило про загибель 14 моряків. Всі вони були офіцерами.