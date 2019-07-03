У Кремлі заявили, що частина даних про НП на підводному човні є держтаємницею

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, що частина інформації про пожежі на атомному підводному човні є держтаємницею і не буде оприлюднена, передає ТАСС.

«Верховний головнокомандувач (президент РФ Володимир Путін — прим. ред.) володіє всією інформацією, але вся ця інформація не може мати публічного обігу, належить до категорії абсолютно секретних даних, — підкреслив Пєсков. — Тому абсолютно нормально, що це не розкривається». Він додав, що такого роду інформація не буде оприлюднена і пізніше.

Про НП на човні Міноборони повідомило у вівторок, 2 липня. Повідомлялося, що пожежа сталася 1 липня близько 20:30. Міноборони називало підводний човен «глибоководним апаратом». З 25 членів екіпажу підводного човна 14 людей загинули, отруївшись продуктами горіння, ще 5 осіб знаходяться в госпіталі.

Президент Володимир Путін пізніше заявив, що на човні знаходилися сім капітанів першого рангу і два Героя Росії. Видання «Фонтанка» повідомило, що загиблі моряки числилися за секретною військовою частиною з Санкт-Петербурга. Сьогодні це побічно підтвердив т.в.о. губернатора Петербурга Олександр Бєглов. На своїй сторінці в соцмережі «ВКонтакте» він висловив співчуття у зв’язку з трагедією. «Команда була закріплена за нашою військовою частиною і останнє плавання вирушила з Петербурга», — сказано в повідомленні.

У ЗМІ названі імена чотирьох загиблих при пожежі: капітана першого рангу і командира судна АС-12 Героя Росії Дениса Долонского, випробувача глибоководної військової техніки, капітана першого рангу Героя Росії Миколи Філіна, капітана першого рангу Андрія Воскресенського, а також Дениса Опаріна.

Відомо також, що у військовій частині, де служили моряки, зараз проводиться перевірка. Крім того, міністр оборони РФ Сергій Шойгу за дорученням президента Володимира Путіна виїхав в Сєвєроморськ, щоб провести нараду щодо ситуації.