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На Київщині помер вчитель, якого звинуватили у педофілії

03.07.2019

У Київській області помер учитель Юрій Забродін, якого раніше звинуватили у розпусних діях щодо дітей.

Відповідне повідомлення з’явилось у Facebook Мирненської загальноосвітньої школи. “Мирненська школа з сумом і болем сповіщає про те, що пішов з життя наш колега, учитель географії Забродін Юрій Миколайович. Похорон відбудеться 01.07.2019 (понеділок) о 12.00. с. Мирне, вул. Центральна, 35”, – йдеться в повідомленні.

У коментарях користувачі висловлюють співчуття, дехто вважає, що чоловіка довели до самогубства. Там же оприлюднено рукописний документ, що може бути передсмертною запискою загиблого. Автор записки стверджує, що його життя було зруйноване наклепом.

У березні повідомлялось, що 35-річного Юрія Забродіна затримали за звинуваченнями у розбещенні неповнолітніх. Заяви на чоловіка написали батьки п’ятьох учнів, в яких він викладав географію.

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