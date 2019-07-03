Дружина Зеленського ознайомилася з програмою підтримки дитячого здоров’я в Канаді

У рамках візиту Президента України до Канади перша леді Олена Зеленська зустрілася з Міністром у справах дітей та жінок уряду провінції Онтаріо Джил Данлоп. У зустрічі також взяли участь уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба та парламентський секретар Міністра охорони здоров’я провінції Онтаріо Робін Мартін. Про це повідомляє прес-служба президента.

Основною темою зустрічі було ознайомлення з програмою реалізації стратегії підтримки дитячого здоров’я у канадській провінції та можливості для співпраці. За словами Олени Зеленської, досвід Канади в цьому питанні цікавий для України, адже неможливо побудувати заможну країну та щасливе суспільство без належної уваги до здорового розвитку дітей.

«Діти – наше майбутнє. Ми зацікавлені у створенні всіх можливостей для їхнього здорового розвитку в Україні. Йдеться і про шкільне харчування, і про підтримку культури здорового способу життя та фізичного виховання, і про розвиток дитячої медицини», – підкреслила дружина Президента України.