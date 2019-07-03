Клієнти адвоката Трампа вимагають від Коломойського 200 мільйонів моральної шкоди

Ігор Коломойський

Громадяни США Ігор Фруман і Лев Парнас, які є клієнтами особистого адвоката Трампа Рудольфа Джуліані, подали в Україні позов до суду на олігарха Ігоря Коломойського, з вимогою компенсації 200 мільйонів гривень моральної шкоди за інтерв’ю програмі «Схеми», в якому він назвав їх «аферистами». Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Слова Коломойського в інтерв’ю про те, що Фруман і Парнас

є «аферистами» і «перебувають під

розслідуванням США», а також «збирають з людей гроші під приводом знайомства

з Джуліані, який є адвокатом президента США Трампа», нашкодили честі,

гідності та ділової репутації двох громадян Америки, які є «важливими

бізнесменами у своїй країні», – йдеться в позовній заяві в Голосіївський

районний суд, яке надала адвокат Аліна Самарець.

Крім цього, окремі фрази олігарха розцінили як загрози

життю і здоров’ю, у зв’язку з чим Фруман і Парнас написали відповідні

заяви у правоохоронні органи України по рекомендації захисту «змушені

були залишити свої справи в Україні і виїхати в США».

Фруман і Парнас просять суд визнати недостовірною

інформацією заяву Коломойського щодо «аферистів» і «збору грошей» і

стягнути з бізнесмена в якості компенсації за моральний збиток 200 млн гривень.

«Мої клієнти пріоритетом ставлять саме спростування

інформації та захист свого імені, а щодо моральної шкоди вони прийняли

спільне рішення всю суму моральної шкоди передати народу України», –

розповіла Самарець.

Сам Коломойський сказав, що не буде коментувати

ситуацію, щоб це не розцінили як спробу вплинути на суд».

Раніше SKELET-info повідомляв, що судові процеси Коломойського проти України в боротьбі за «ПриватБанк» обійшлися державі в 600 млн грн в 2018 році.