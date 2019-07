Китайські акції впали на тлі незгасаючого оптимізму щодо торговельних переговорів

Китайські акції впали в середу на тлі ослаблення оптимізму інвесторів щодо прогресу на торгових переговорах між США і Китаєм, а також після виходу даних про активність у секторі послуг КНР, які знову вказали на уповільнення темпів зростання економіки країни.

Індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite впав на 0,94% до 3.015,26 пункту. Індекс “блакитних фішок” CSI300 втратив 1,11%.

Субіндекс фінансового сектора CSI300 знизився на 0,72%, споживчий сектор просів на 2,92%, субіндекс сектору охорони здоров’я — на 1,62%.

Однак індекс нерухомості виріс на 1,15% на тлі підйому акцій China Vanke Co Ltd, після того як компанія повідомила, що продажі за контрактами зросли на 9,6% у першому півріччі.

Найбільше зростання серед компонентів Shanghai Composite показали акції Beijing Capital Co Ltd, піднялися на 10,06%, Zhejiang Tuna Environmental Science & Technology Co Ltd, додали 10,04%, і Harbin High-Tech Group Co Ltd — 10,03%.

Найбільші втрати понесли акції Panda Financial Holding Corp Ltd — 10,01%, TKD Science and Technology Co Ltd — 10% і Jiangsu Guomao Reducer Co Ltd — 9,61%.

До 13:43 юань торгувався на рівні 6,8820 за долар, нижче попереднього закриття в 6,8738.