Названі продукти, які збільшують ризик розвитку раку шлунка

Медики з Великобританії назвали продукти, які можуть збільшити ризик розвитку раку шлунка. Стаття відповідного змісту опублікована у виданні Express.

Симптоми раку шлунка важко виявити, так як початкові ознаки легко сплутати з менш серйозними станами. Загальні симптоми можуть включати постійний розлад статевого м’язового органу і печію, підвищене газоутворення. Хоча не зовсім ясно, що саме викликає злоякісні новоутворення, є ряд факторів ризику, пов’язаних із захворюванням.

Згідно з останніми дослідженнями, вживання маринованих овочів потенційно провокує ймовірність появи недуги на 50%. Ймовірним поясненням є високий вміст в них солі.

Це відкриття йде за 11-річним дослідженням, проведеним вченими Національного дослідницького інституту онкологічного центру Японії, в якому взяли участь 40 000 людей середнього віку. «Це дослідження показує сильні асоціації раку шлунка з споживанням сильно солоних японських продуктів, включаючи рибу і мариновані овочі.

Обмеження споживання білого харчового продукту важливо і для зменшення ймовірності розвитку гіпертонії і серцево-судинних захворювань», – зазначили медики.

Додаткові небажані фактори включають в себе: надмірна вага або ожиріння, недостатнє вживання фруктів і овочів, переважання в раціоні оброблених продуктів. Сюди ж слід віднести зловживання алкоголем і куріння.