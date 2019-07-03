«У голови району чистять басейн, а у людей питної води немає»

Мешканці постраждалого від повені міста розповіли, що служби ЖКГ першим ділом рятують житло чиновників

Мешканці постраждалого від повені іркутського міста Нижнеудинск поскаржилися на те, що комунальні служби в першу чергу рятують житло чиновників, а не пересічних громадян. Зокрема, значні сили співробітників сфери ЖКГ кинуті на відновлення котеджу голови Нижнеудинского району Сергія Худоногова. Така інформація з’явилася в паблике «Подслушано в Нижнеудинске» в соцмережі «ВКонтакте».

У співтоваристві розповіли, що на ділянці Худоногова «два КамАЗа промивали вуличний басейн», потім іншу вантажівку привозив чисту воду. При цьому в будинках пересічних громадян немає ніякої води — її доводиться носити через півміста, «щоб приготувати їжу дітям». «А хто-то в цей час заповнює свій величезний басейн питною водою. А у нас її немає. Ось так переживає [чиновник] за жителів, дітей», — йдеться в одному з повідомлень.

Вранці 3 липня користувач Сергій Токарєв опублікував у паблике відеоролик про те, як працівники комунальних служб допомагають чиновнику. Чоловік проїжджав на автомобілі повз котеджу Худоногова і коментував. «Може бути, після цього відео у мене з’являться якісь проблеми, наприклад, з роботою, але я цього не боюся. Я простий роботяга, а не чорт, як деякі. Зараз буду проїжджати повз Худоногова — подивіться, скільки ЖКГ на нього працює, коли люди тонуть, просять допомоги. А наші мужики ось де працюють. Дивіться, як у нього вже відсипано. Вже штук десять, напевно, вивезли Камазів, Газик, Уазиків. Повна огорожа народу. Коли треба рятувати, *****, людей, а не чортів. Робіть висновки самі. Ми-то лопатами це зробимо, ми не боїмося цієї роботи», — обурюється городянин.

Місцеві жителі в коментарях задаються питанням, чому глава району користується службовим становищем і використовує комунальну техніку, допомога якої потрібніше в інших місцях. За даними МНС, в Нижнеудинске затопило 64 багатоквартирних будинки. Очевидці повідомляють, що в підвалах будівель досі стоїть вода. У збережених приватних будинках на підлозі — шар мулу.

Сергій Худоногов є членом «Єдиної Росії» і очолює Нижнеудинский район з 1994 року. Його дружина також працює в районній адміністрації.

З 25 червня в Іркутській області в зоні підтоплення опинилися 98 населених пунктів, під воду пішли понад 20 тис. житлових будинків і присадибних ділянок, в яких проживають майже 33 тис. осіб, а також 49 соціально значимих об’єктів (фельдшерсько-акушерські пункти, школи і дитячі садки). Через розгул стихії зруйновані 12 автомобільних мостів. Із затоплених територій евакуювали більше 2,5 тис. жителів.

Жителі регіону заявляють, що не отримували попередження від влади та МНС про майбутній потоп. Згідно з останніми даними, під час повені загинуло 18 осіб, доля 13 городян залишається невідомою. В регіональному управлінні МНС повідомляють, що за медичною допомогою звернулися 1415 осіб. «Госпіталізований 221 чоловік, у тому числі 41 дитина, основний діагноз — переохолодження», — кажуть у відомстві.

За словами синоптиків, останній раз такий паводок в Приангарье був 180 років тому. Зараз в постраждалих районах ведуться відновлювальні роботи, громадянам роздають гуманітарну допомогу.