У Міноборони РФ спростували оповіщення Норвегії про вибух газу на глибоководному апараті

У Міністерстві оборони Росії спростували інформацію про те, що норвезьку сторону проінформували про вибух газу на глибоководному апараті в районі Баренцева моря.

«Ніякі повідомлення норвезькій стороні, що стосуються російського науково-дослідного глибоководного апарату, не направлялися», — повідомили в Міноборони, передає Інтерфакс.

У військовому відомстві зазначили, що осередок займання на судні було ліквідовано «завдяки самовідданим діям команди».

Раніше директор Норвезького агентства з радіаційної та ядерної безпеки повідомив, що російські чиновники проінформували їх про те, що на борту глибоководного апарату стався вибух газу.

1 липня в результаті пожежі, яка спалахнула на борту одного з підводних апаратів глибоководного атомного підводного човна АС-12 військово-морського флоту Росії, загинули 14 моряків.

Серед загиблих — семеро капітанів першого рангу і двоє героїв РФ.