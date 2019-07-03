Пішов з життя автор Disney мультфільму Дамбо

Голлівудський аніматор Мілтон Квон помер у віці 105 років. Про це повідомляє The Hollywood Reporter з посиланням на сина художника Майка Квон.

Квон помер ще 18 червня у своєму будинку в Каліфорнії від природних причин. Відзначається, що він був одним з останніх живих художників, які працювали під час Золотого століття анімації в Disney.



У числі найбільш знаменитих робіт аніматора такі мультфільми як «Дамбо» і «Фантазія». Квон також спробував себе в якості актора. Зокрема, він знявся в таких фільмах, як «Швидкість», «Мила Джейн», а також серіалі «Могутні Рейнджери».

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