В ОАЕ найбільший літак у світі поставили на 40-хвилинний рейс

Авіакомпанія Emirates виконала перший рейс на А380 — самому великому серійному авіалайнері у світі — між містами Дубай та Маскат. Відстань між найбільшим містом ОАЕ і столицею Оману становить 340 кілометрів.

Літак буде перебувати в повітрі приблизно 40 хвилин. За цей час він не зможе піднятися на висоту, яку зазвичай займають такі літаки під час тривалих польотів — приблизно 10 тисяч метрів і вище. Максимальна висота польоту складе 5791 метр.

Компанія повідомляє, що в день буде виконуватися два рейси в обидві сторони. На цій лінії будуть задіяні два Airbus А380, обидва в трикласній компоновці. В економ-класі буде 429 місць, 76 — в бізнес-класі і 14 в першому.

Експрес-інформація по країні

Об’єднані Арабські Емірати – держава в південно-західній частині Азії, що складається з семи еміратів.

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Столиця – Абу-Дабі

Найбільше місто – Дубай

Форма правління – Абсолютна монархія

Територія – 83600 км2 (114-я в світі)

Населення – 9,15 млн чол. (93-я в світі)

Офіційна мова – арабська

Релігія – мусульманство

ІЛР – 0,835 (41-я в світі)

ВВП – $399,45 млрд (30-я в світі)

Валюта – диархам ОАЕ

Межує з Саудівською Аравією, Оманом

Emirates вже виконує найдовший безпосадковий рейс на А380. Політ з новозеландського Окленда в Дубай триває приблизно 17 годин назад (15), а довжина маршруту складає більше 14 тисяч кілометрів.

Найбільший у світі двоповерховий авіалайнер A380 Superjumbo був розроблений, щоб кинути виклик конкурентам з їх Boeing 747. Місткість літака — 525 пасажирів в салоні трьох класів, 853 пасажири в однокласове конфігурації.

Лайнер може здійснювати безпосадочні перельоти на відстань до 15 400 кілометрів. Експлуатація літака почалася в 2007 році. Пік виробництва Airbus A380 припав на 2014 рік, коли було випущено 30 лайнерів.

Emirates — найбільший замовник А380, найбільшого серійного в світі авіалайнера. Компанія володіє більш ніж сотнею таких літаків.

У лютому 2019 року Emirates зменшила загальний замовлення A380 з 162 до 123 літаків. Таким чином, замість 53 літаків A380 до 2021 році буде поставлено тільки 14. Замість них авіакомпанія уклала угоду про постачання літаків меншого розміру — 30 широкофюзеляжних А350-900 і 40 літаків A330-900. Цей відмова згубно позначився на всьому проекті А380. Компанія Airbus оголосила, що припинить виробництво A380, останні лайнери будуть поставлені в 2021 році.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», до 2020 року у Airbus з’являться спальні місця.

За матеріалами «Російська служба ВВС»

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