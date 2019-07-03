У Краснодарі жінка не змогла покласти дитину в бебі-бокс і залишила біля під’їзду

Поліція в Краснодарі з’ясовує особу жінки, яка залишила немовля біля під’їзду однієї з міських багатоповерхівок. У прес-службі міського управління МВС заявили, що дитину знайшли місцеві жителі близько 16:00 25 червня біля будинку на вулиці Леніна. Маленького хлопчика віднесли в найближчий пологовий будинок.

Прибулі на місце правоохоронці з’ясували, що у жінки не вийшло залишити дитину в бебі-бокс на вулиці Сивина. Зазнавши невдачі, вона залишила дитину в найближчому дворі. Силовики повідомляють, що зараз дитина перебуває під наглядом лікарів і його здоров’ю нічого не загрожує.

Жінці, яку розшукують поліцейські, за законом, може загрожувати до року позбавлення волі за залишення дитини в небезпеці. Тих, хто дізнається жінку на кадрі з камери відеоспостереження, просять повідомити в поліцію за телефонами 8-999-437-84-94 або (8861) 255-78-66.

Нагадаємо, як уже писав «МК на Кубані», у ніч з 12 на 13 червня в Краснодарі в бебі-бокс залишили чергового дитини.