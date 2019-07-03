У Києві встановлено ще один температурний рекорд

У Києві зафіксували черговий температурний рекорд у ніч на 2 липня. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

“Середньодобова температура повітря 1 липня вперше за 139 років спостережень перевищила попереднє рекордне значення 25,6°С далекого 1890 року на 0,4°С і становила 26,0°С”, – повідомили у лабораторії.

Крім того, ніч на 2 липня виявилась найтеплішою з 1881 року спостережень. Температура повітря вночі не опустилась нижче 20,9°С, а це значить, що попередні рекорди 1938 та 2016 років перевищено на 0,9°С.

Загалом з початку року в Києві оновлено 18 рекордів температури.