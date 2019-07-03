Зозуля не змінюватиме клуб, він продовжив контракт з “Альбасете”

Не дивлячись на цікаві пропозиції від різних футбольних клубів, український форвард Андрій Зозуля вирішив не змінювати клуб. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на ZN.UA.
Нещодавно були повідомлення про те, що українського форварда Андрія Зозулю, якому надійшли цікаві пропозиції від інших іспанських футбольних команд, намагалися утримати у ФК “Альбасете”.
На сьогодні вже є інформація, що український нападник Роман Зозуля продовжить виступати за “Альбасете”, про що повідомила прес-служба клубу.
Футболіст вирішив не залишати команду в статусі вільного агента та уклав нову угоду на два роки.
Українець привітав іспанських уболівальників за допомогою відеозвернення.
🎥 | 🏝 Roman Zozulia tiene un mensaje para vosotros, albacetistas.
¡Aúpa Alba! pic.twitter.com/Vl3KDRTUIO
— Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 3 липня 2019 р.
У минулому сезоні форвард забив 11 голів і зробив 2 передачі в 37 матчах в іспанській Сегунді.
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Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Зозулею цікавилися клуби елітного дивізіону чемпіонату Іспанії.
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