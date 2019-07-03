Ольга Сумська показала неймовірні архівні фото

52-річна актриса Ольга Сумська по праву вважається українським секс-символом. У своєму віці Ольга виглядає гідно і дасть фору багатьом молодим дівчатам. Актриса займається собою і стежить за фігурою. І якщо у 52 роки вона є прикладом для наслідування, що і говорити про те, як виглядала Ольга Сумська в молодості.

На своїй сторінці в Instagram Ольга Сумська опублікувала кілька архівних кадрів. Артистка часто брала участь у модних зйомках і зараз вирішила поділитися передплатниками їх результатом. На одному з фото Ольга Сумська позує в рушник.

«Друзі, у мене є великий фотоархів… Подумала, а чому б не поділитися з вами деякими фотографіями з відомих журналів різних років! Ось знайшла класні фото, виглядає як зйомки в кіно», – написала артистка.

В коментарях передплатники Ольги Сумської усипали її компліментами: «Я не знаю красивіше українських моделей і актрис», «Приголомшлива!», «Ви українська суперзірка».