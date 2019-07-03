Ожиріння частіше викликає рак, ніж куріння

Згідно з новим дослідженням, проведеним вченими, рак кишечника, нирок, яєчників і печінки найчастіше викликаний надмірною вагою, а не курінням тютюну.

У той час як рівень куріння в суспільстві знижується, число страждаючих ожирінням збільшується.

Вчені заявляють, що мільйони громадян схильні до ризику захворіти на рак з-за своєї ваги, а також що число людей з ожирінням перевищує число курців в два рази.

Чому жирові клітини провокують рак?

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

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Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Британські онкологи пояснюють: справа не в тому, щоб звинувачувати людей в зайвій вазі. Однак тим, хто має зайву вагу, є привід задуматися. Адже ожиріння є причиною розвитку раку поряд з курінням.

У Великобританії ожирінням страждає близько третини дорослого населення. В країні зафіксовані такі групи ризику:

13,4 мільйона дорослих, страждаючих ожирінням, які не курять;

6,3 мільйона дорослих курців, які не страждають ожирінням;

1,5 мільйона дорослих курців з ожирінням.

І хоча зв’язок між ожирінням і раком вже встановлена, біологічні механізми, що лежать в її основі, ще не до кінця зрозумілі.

Ймовірно, жирові клітини виробляють додаткові гормони росту, які змушують клітини тіла ділитися частіше. Це збільшує ймовірність появи ракових клітин.

Надмірна вага – вбивця?

Звичайно, саме по собі ожиріння не означає, що у людини, безумовно, буде розвиватися рак, але воно підвищує його ризик. І цей ризик тим вище, чим більше людина набирає у вазі і чим довше він важить більше норми.

Зв’язок між ожирінням і раком існує тільки у дорослих, хоча здоровий вага важливий і для дітей.

Щорічно надмірна вага викликає у країні:

На 1900 більше випадків раку кишечника, ніж куріння;

На 1400 випадків раку нирки;

На 460 випадків раку яєчників;

На 180 випадків раку печінки.

А тим часом британська медична асоціація заявила, що уряд не поспішає обмежувати рекламу нездорової їжі і напоїв.

В той час, як населення добре поінформована про ризики для здоров’я, пов’язаних з курінням, на боротьбу з ожирінням витрачається менше зусиль. Хоча воно являє собою найбільш зловісну загрозу.

За матеріалами BBC

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