Щоб зробити селфи на цьому пляжі, потрібно годину стояти в черзі

Пляж Киликинг на балійському острові Нуса Пеніда привертає величезну кількість туристів щороку. Багато з них прагнуть сфотографуватися з видом на кораловий скеля пляжу, який, як вважається, нагадує силует Тиранозавра.
Сотні знімків пляжу, розміщених в Instagram, в основному мають однаковий кут огляду. Вони демонструють вигадливу форму скелі за об’єктом зйомки.
На зображеннях, звичайно, не видна лінія людей, які чекають своєї години, щоб попозувати на оглядовому майданчику.
Експрес-інформація по країні
Індонезія (Республіка Індонезія) – острівна держава в Південно-Східній Азії.
Прапор
Герб
Столиця – Джакарта
Найбільші міста: Джакарта, Сурабая, Бандунг, Бекаси, Медан, Тангеранг, Депок, Семаранг, Палембанг, Макасар
Форма правління – Президентська республіка
Територія – 1 919 440 км2 (14-я в світі)
Населення – 253,56 млн чол. (4-я в світі)
Офіційна мова – індонезійська
Релігія – мусульманство
ІЛР – 0,684 (110-я в світі)
ВВП – $млрд 888,5 (16-я в світі)
Валюта – індонезійська рупія
Межує з: Малайзією, Папуа – Новою Гвінеєю, Східним Тимором
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Як повідомляє видання kompas.com вже о 10 годині ранку на пляжі шикуються величезні черги з охочих сфотографуватися. Деякі просто не чекають на спеці і йдуть без фотографії.
Кожна людина на фото витрачає в середньому 3 хвилини. Вже під час під’їзду до пляжу відвідувачі потрапляють в затори.
Як Киликинг став популярним
Киликинг придбав популярність в останні кілька років після того, як зайняв дев’яте місце в рейтингу CNN Asia серед найкрасивіших пляжів світу і друге місце в списку кращих пляжів Азії в TripAdvisor.
Він також отримав премію Tripadvisor traveller’s Choice в 2019 році і був названий 19-м кращим пляжем у світі.
Хоча більшість з 1000+ оглядів пляжу на Tripadvisor оцінюють його як «чудовий», є серед них і ті, які вказують на проблему переповненості. Користувачі пишуть, що з-за величезної кількості людей на пляжі неможливо вільно ходити або насолоджуватися видом.
За матеріалами Independent
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