Щоб зробити селфи на цьому пляжі, потрібно годину стояти в черзі

Пляж Киликинг на балійському острові Нуса Пеніда привертає величезну кількість туристів щороку. Багато з них прагнуть сфотографуватися з видом на кораловий скеля пляжу, який, як вважається, нагадує силует Тиранозавра.

Сотні знімків пляжу, розміщених в Instagram, в основному мають однаковий кут огляду. Вони демонструють вигадливу форму скелі за об’єктом зйомки.

На зображеннях, звичайно, не видна лінія людей, які чекають своєї години, щоб попозувати на оглядовому майданчику.

Експрес-інформація по країні

Індонезія (Республіка Індонезія) – острівна держава в Південно-Східній Азії.

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Столиця – Джакарта

Найбільші міста: Джакарта, Сурабая, Бандунг, Бекаси, Медан, Тангеранг, Депок, Семаранг, Палембанг, Макасар

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 1 919 440 км2 (14-я в світі)

Населення – 253,56 млн чол. (4-я в світі)

Офіційна мова – індонезійська

Релігія – мусульманство

ІЛР – 0,684 (110-я в світі)

ВВП – $млрд 888,5 (16-я в світі)

Валюта – індонезійська рупія

Межує з: Малайзією, Папуа – Новою Гвінеєю, Східним Тимором

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Публікація від яоѕа ст. (@rosa.blanes2) 2 Лип 2019 о 6:07 PDT

Як повідомляє видання kompas.com вже о 10 годині ранку на пляжі шикуються величезні черги з охочих сфотографуватися. Деякі просто не чекають на спеці і йдуть без фотографії.

Кожна людина на фото витрачає в середньому 3 хвилини. Вже під час під’їзду до пляжу відвідувачі потрапляють в затори.

Як Киликинг став популярним

Киликинг придбав популярність в останні кілька років після того, як зайняв дев’яте місце в рейтингу CNN Asia серед найкрасивіших пляжів світу і друге місце в списку кращих пляжів Азії в TripAdvisor.

Він також отримав премію Tripadvisor traveller’s Choice в 2019 році і був названий 19-м кращим пляжем у світі.

Хоча більшість з 1000+ оглядів пляжу на Tripadvisor оцінюють його як «чудовий», є серед них і ті, які вказують на проблему переповненості. Користувачі пишуть, що з-за величезної кількості людей на пляжі неможливо вільно ходити або насолоджуватися видом.

За матеріалами Independent

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