Супрун закликала вакцинуватися від правця

Вакцинуватися проти правця потрібно всім, адже це єдиний спосіб запобігти хворобі, – заявила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у соціальній мережі фейсбук. Вона також розповіла яким чином можна інфікуватися правцем, а також, як запобігти хворобі. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Супрун.

У своєму дописі в.о. міністра розповіла про сумний випадок на Львівщині, як 12-річний хлопчик впав на вулиці та подряпав коліна.

«Через 20 днів після цього його госпіталізували до лікарні та діагностували правець. Дитина мала характерні для цієї хвороби симптоми — посмикування м’язів ніг. Хлопчик має легку форму правця, але досі складно спрогнозувати як хвороба прогресуватиме далі. Щеплення проти правця у дитини не було. http://bit.ly/2YtgQdQ

Ця історія — нагадування, що вакцинуватися проти правця потрібно всім, адже це єдиний спосіб запобігти хворобі. Тим паче, що ризики інфікуватися влітку дуже зростають», – пише пані Уляна.

Вона також розповіла про те, що правцем можна інфікуватися, коли спори бактерій, що викликають хворобу, потраплять у рану або поріз, через укус тварини або через порізи гострими предметами та уламками деревини. А також повідомила, що найчастіше бактерії, які спричиняють правець, живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин.

Уляна Супрун розповіла про симптоми хвороби і коли вони з’являються: «Симптоми можуть з’явитися з 3 по 21 день після зараження. Це можуть бути спазми м’язів обличчя, зокрема — стиснення щелеп, “витріщання” очей, м’язові спазми (часто в шлунку), судоми м’язів спини, болісна напруга у всьому тілі, проблеми з ковтанням, ускладнення дихання, головний біль, лихоманка та надмірне потовиділення, зміна тиску і прискорене серцебиття».

У своєму дописі пані Уляна також пояснила, що у тому випадку, якщо людина не отримає медичної допомоги, ймовірність смерті від правця майже стовідсоткова.

«Тому при появі перших симптомів хвороби потрібно негайно звернутися до лікаря. Навіть з медичною допомогою ризики смерті від правця досить високі — від 10 до 70%. Здебільшого це залежить від лікування, віку людини та її стану здоров’я», – пише Супрун.

Необхідно також згадати про те, що за Календарем профілактичних щеплень, діти від правця мають бути щеплені у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років та 16 років. Надалі потрібно ревакцинуватися від хвороби кожні 10 років. Бо приблизно на такий час щеплення формує імунітет до хвороби. Безоплатно вакцинуватися від правця можуть і діти, і дорослі.

Супрун нагадує, що навіть тим людям які вже перехворіли на правець, вакцинуватися все одно необхідно. Після цієї хвороби імунітет швидко минає і є ймовірність повторного зараження.

Вона закликає батьків перевірити Календар та запланувати візит до лікаря, якщо потрібно надолужити щеплення. http://bit.ly/2KUlD4O

«Досі є люди, які вірять в те, що вакцини не працюють, а власний імунітет може захистити від усіх хвороб. Потрібно лише перехворіти. Науці давно відомо, що це не так.

Як наслідок, маємо чимало історій, коли батьки не вакцинують дітей, а згодом в разі хвороби дитини, яким могло б запобігти щеплення, жалкують, що вчасно його не зробили. Найголовніше тут те, що під загрозу ставиться здоров’я та життя дитини. І жодні жалкування не зможуть допомогти.

Вакцинуйтеся», – закликає Уляна Супрун своїх читачів.

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Нагадаємо, що за словами виконуючої обов’язки міністра охорони здоров’я, Уляни Супрун більшість косметичних засобів в боротьбі з целюлітом малоефективні. Целюліт — проблема багатьох людей. Жінки його соромляться, а чоловіки вважають не найбільш естетичним явищем.

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