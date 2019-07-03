Працівники російського заводу зачитали реп про санкції. ВІДЕО

Робітники заводу «Автодизель» в Ярославлі записали реп на музику з пісні Coolio – Gangsta’s Paradise і зняли кліп. У тексті вони обурюються тим, що американські санкції псують їм життя.

Про це пише Дождь, передає Zrada.today.

У приспіві робочі закликають «врятувати ГАЗ», тому що через санкції завод опинився під загрозою.

Нагадуємо, що Рада ЄС продовжила економічні санкції щодо окремих секторів російської економіки до 31 січня 2020 року.

Лідери ЄС одностайно погодилися залишити в силі економічні санкції щодо Росії. Сьогодні Рада ЄС закріпила це рішення шляхом письмової процедури. Заходи стосуються фінансового, енергетичного та оборонного секторів, а також товарів подвійного призначення, і спочатку були введені 31 липня 2014 року терміном на один рік у відповідь на дії Росії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. У вересні 2014 року вони були посилені.

Наголошується, що 19 березня 2015 року Європейська рада пов’язала термін дії економічних санкцій з повним виконанням Мінських угод, що, як очікувалося, повинно було відбутися до 31 грудня 2015 року. Оскільки цього не сталося, санкції продовжують діяти.

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