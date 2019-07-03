Жан Поль Готьє ополчився проти «модних» відходів

Виступивши пророком у своїй «модному» вітчизні, кутюр’є закликав колег припинити змагання з виробництва все більшої кількості одягу. Адже відомі бренди створюють багато нових колекцій з величезною кількістю речей. За словами Жана-Поля Готьє, занадто багато компаній виробляють одяг, яка не призначена для носіння, а більше схожа на рекламу бренду.

«Це абсолютно безглуздо», – говорить кутюр’є. Він вважає, що має право на такий виклик колегам по модної індустрії. Адже Готьє – один з найбільш впливових дизайнерів у світі з більш ніж 40-річної кар’єрою за плечима, знає світ моди навиворіт.

Планета тоне в одежному надвиробництво

Умовиводи кутюр’є цілком резонні. Особливо, якщо подивитися на проблему перевиробництва одягу в цілому і на неможливість переробляти величезну кількість відходів модної індустрії – зокрема.

Експрес-інформація по країні

Франція (Французька Республіка) – держава в Західній Європі.



Прапор



Герб



Столиця – Париж

Найбільші міста: Париж, Марсель, Ліон, Тулуза, Ніцца

Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 674 685 км 2 (48-я в світі)

Населення – 64,5 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – французька

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,888 (22-я в світі)

ВВП – $2,829 трлн (6-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Монако, Італією, Іспанією,

Андоррою

За оцінками експертів, у світі щорічно виробляється 400 млрд квадратних метрів тканини, з них 60 млрд йдуть на викид (обрізки та текстильні відходи). Щороку на планеті створюється понад 80 млрд предметів одягу. І після короткого терміну служби три з чотирьох речей закінчують своє життя на смітнику або спалюються. Переробляється лише чверть текстильних відходів.

Впродовж останніх 15 років продажі одягу по всьому світу зросли вдвічі, в той час як середній термін її служби різко скоротився.

Не дарма у всьому світі все частіше з’являються проекти, присвячені переробці або утилізації вийшла в тираж одягу і текстильних відходів. Тепер і Жан-Поль Готьє готовий до своєї місії в цьому напрямку. І він не тільки критикує індустрію моди, щорічно виробляє мільярди предметів одягу.

Кутюр’є допоможе зі старого зробити нове

Готьє збирається розвивати тему утилізації та переробки речей у своїй творчості, тим самим залучаючи до проблеми відходів як можна більше людей. Його наступна колекція на шоу високої моди в січні буде присвячена утилізації.

Він звертається до своїм шанувальникам: «Зберігайте свою одяг, потім ми зробимо з неї щось нове. Я допоможу вам зробити це».

Жан-Поль Готьє відомий як «жахливий дитина» моди, який прославився епатажними проектами. Він не отримав спеціальної освіти. Однак це не завадило йому стати знаменитим. Готьє був помічений експертами моди ще на його прем’єрному показі в Парижі в 1976 році. А на шляху до своєї пізнішої іпостасі креативного директора Hermes він з’єднував традиційне бачення з радикально-андрогінну естетикою, яка кидає виклик ґендерним стереотипам.

За матеріалами BBC

Читайте також:

Порваний на шматки валізу без половини речей: пасажирка не впізнала свій багаж

Модний бренд вперше відмовився від фотошопа

Фонтан Треві перетворився на модний подіум