Астрономи визнали Оумуамуа природним об’єктом

Перший міжзоряний об’єкт 1I/’Oumuamua був відкритий 18 жовтня 2017 року за допомогою телескопів мережі Pan-STARRS на Гаваях. Спочатку його порахували міжзоряного кометою, яка отримала позначення З/2017 U1 (PANSTARRS), однак подальші спостереження за допомогою телескопа VLT Європейської південної обсерваторії показали, що об’єкт не має коми. Після цього кометний індекс “C” в назві поміняли на астероїдний “А”, а потім дали об’єкту офіційне ім’я Оумуамуа (‘Oumuamua), що в перекладі з гавайського може означати “розвідник” або “посланець здалеку”. Аналіз даних показав, що астероїд має швидкість близько 26 кілометрів на секунду щодо Сонця, прибув до нас з точки, близької до сонячного апексу в сузір’ї Ліри, рухається по незамкненою гіперболічної траєкторії і незабаром покине Сонячну систему.

Міжнародна група астрономів на чолі з Метью Найтом проаналізувала всі дані спостережень за астероїдом за допомогою наземних і космічних обсерваторій. Передбачається, що цей об’єкт має витягнуту еліпсоїдну форму, схожу на сигару, або схожий на сплющений еліпсоїд, з ефективним діаметром близько 98 метрів. Період його обертання навколо своєї самої короткої осі становить 8,67 години, а навколо довгої осі — 54,48 години. Не існує доказів наявності пилу микрометрового розміру поблизу Оумуамуа, а також газової коми, яка могла б містити CN, H2O, CO і CO2, однак існує ненульова ймовірність наявності цих речовин в малих концентраціях, які не вийшло виміряти, як не вдалося б і зафіксувати пил з розмірами зерен більше міліметра. Поверхня об’єкта має червонуватий колір, схожий на забарвлення деяких комет, астероїдів D-типу і транснептунових об’єктів, що може говорити про наявність шару, багатого органічними речовинами, такими як толины, що утворилися під дією і галактичних космічних променів, або вказувати на сильно вивітрену і багату мінералами, що містять залізо, поверхню.

Не так давно з’ясувалося, що об’єкт відчуває додаткове прискорення (близько 4,92×10-6 м/с2), яке не можна пояснити ні гравітацією Сонця і планет, ні впливом сонячного вітру. Дослідники прийшли до висновку, що Оумуамуа розганяється за рахунок викидів летких речовин, що випаровуються зі швидкістю кілограм в секунду під дією випромінювання Сонця. Варто відзначити, що дані спостережень говорять про вкрай малої активності об’єкта, яка в 15 разів менше тієї, що спостерігається у багатьох комет, однак аномально малої її назвати не можна.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Передбачається, що в минулому Оумуамуа представляв собою планетезималь і був викинутий з своєї системи через гравітаційного впливу великого тіла, такого як планета-гігант або батьківська зірка близько двох мільярдів років тому. Автори роботи зробили висновок, що практично всі властивості об’єкта можна пояснити не вдаючись до версії його штучного походження, тому її можна не розглядати.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Оумуамуа здивував учених розмірами.

За матеріалами N +1

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