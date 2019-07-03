Сланцева нафта США зіштовхує Росію до катастрофи

2 липня ринок нафти пережив рекордне за місяць падіння на підсумки саміту ОПЕК+ у Відні. Там Росія, Саудівська Аравія і ще 14 найбільших нафтовидобувних країн домовилися в п’ятий раз поспіль продовжити угоду про скорочення поставок на ринок.

В теорії, угода ОПЕК+ було покликане підтримати ціни на високому рівні. В його рамках нафтовидобуток світі скорочена на 1,2 млн. барелів на добу. Це самий серйозний скоординований крок держав, які живуть, в основному, за рахунок нафтових поставок.

Ринок отримав навіть більше, ніж очікував: угоду ОПЕК+ продовжили на дев’ять місяців замість традиційних шести. Тим не менш, нафтові котирування в Лондоні і Нью-Йорку відреагували на підсумки саміту обвалом майже на 5%.

До 21.31 мск ф’ючерси на марку Brent спікірував на 4,03% – до $ 62,39 за барель. Контракти на WTI на вересень укладалися за $ 56,09 за барель — мінімальною ціною за два тижні.

Проблема в тому, що угода принципово не змінює ситуацію на ринку. А вона для учасників ОПЕК+ складається не кращим чином. За оцінками картелю, навіть коли угода перевыполнялось на 150%, у світі видобувалося на 200 тисяч барелів на добу більше, ніж було потрібно.

На думку аналітиків, картель де-факто продовжує втрачати частку на світовому ринку, і здає його компаніям США, які видобувають сланцеву нафту. Ці американські гравці за три роки дії угоди ОПЕК+ наростили виробництво на 3,5 млн. барелів на добу. І зупинятися на досягнутому не збираються.

За прогнозом аналітика Сiti Еріка Чи, вже в найближчі півтора року США можуть у 2-3 рази збільшити експорт нафти — вийти на обсяги, які зараз продають лише Ер-Ріяд і Москва.

А ось як оцінює ситуацію Rystad Enegry. До кінця 2021 року потужність трубопроводів, що транспортують нафту найбільшого сланцевого басейну Permian зросте втричі. В результаті до портів східного узбережжя США хлине потік в обсязі до 4 млн. барелів на добу.

Два великих техаських порту — Корпус-Крісті і Фрипорт — будуть реконфигурированы під нафтовий експорт. Термінал в першому будує трейдер Trafigura, у другому — Enterprise Products Partners.

В результаті один тільки Permian зможе збільшити видобуток удвічі за шість років — з 4 до 8 млн. барелів на добу. До того моменту, за прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, загальний видобуток рідких вуглеводнів в США досягне позначки 18 млн. барелів на день, а експорт може перевищить 5 млн.

Все сказане означає, що сланцева нафту неминуче встановить нову планку цін — $ 35-40 доларів за барель.

Це дуже погані новини для Росії. Невипадково курс рубля вже у вівторок поповз вниз. Біржовий курс долара виріс на 0,5% – до 63,3 рублів за долар. Курс євро піднявся на 0,6%, до 71,5 рубля за євро.

І це, треба думати, тільки початок. Якщо на нафтовому ринку будуть спостерігатися коливання, Мінфін, швидше за все, утримувати гривню від падінь не стане, і стрибки курсу можуть виявитися досить високими.

Якщо ж на тлі просідання нафти США підуть на введення додаткових санкцій, які сьогодні ніхто навіть не обговорює, можливі стрибки курсу рубля до 80 крб./долар і вище.

— Америка дійсно йде до того, щоб значно збільшити нафтовидобуток, — відзначає президент Союзу підприємців і орендарів Росії Андрій Бунич. — Інфраструктурні проблеми США — будівництво нафтопроводів і терміналів — будуть частково вирішені вже в 2020 році. Крім того, видобуток можуть збільшити Канада і Мексика. У підсумку нафтоекспортний комплекс, який створюється зараз в США, буде все сильніше тиснути на світовий ринок.

Все це неминуче призведе до реконфігурації всього ринку, і, крім того, визначить його подальшу технологічні розвиток. Треба враховувати, що, вирішивши повністю енергетичну проблему, великі корпорації і фінансовий світ по-іншому дивитися на перспективу енергетичного ринку.

Зараз, паралельно зростанню нафтовидобутку, бурхливо розвиваються технології енергозбереження та енергоефективності. Їх семимильними кроками впроваджують в Європі, Японії, частково в США. До цих гравців приєднуються Китай і Індія — уряд цих країн вводять відповідні програми, щоб мати меншу залежність від постачальників енергоресурсів.

Зауважу, зараз нафтові компанії по всьому світу дуже мало вкладають у розвідку надр. На мій погляд, це свідчить, що розвіданих запасів більш ніж достатньо, щоб задовольнити попит. Немає сенсу що-небудь розвідувати, коли ясно: величезна частина нафтового ринку буде поглинена США і поруч дружніх американцям гравців, інша частина ринку буде реструктурована, а сам ринок буде стискатися.

Навіщо вести розвідку, якщо є величезний нафтовий навіс? Цей навіс стає все більше: на сьогодні з ринку виштовхані Іран, Венесуела, плюс нестабільна обстановка в Лівії і Іраку не сприяє збільшенню видобутку — і це нікого не хвилює. Додайте сюди африканські країни на зразок Анголи та Нігерії, які теоретично можуть збільшити видобуток.

«СП»: — Ви кажете, нафтовий ринок буде стискатися. Як сильно?

— Римський клуб — а це авторитетна організація, яка випускає серйозні доповіді — кілька років тому оприлюднив прогноз: нафту може досягти піку попиту вже в 2020 році. Зараз, зауважу, попит слабко зростає — але він може перестати збільшуватися. Поки всі гравці виходять з того, що пік попиту буде досягнутий в 2030-2040-х роках. Але не виключено, що грім гряне прямо зараз.

Якщо перелом станеться, попит на нафту пройде точку неповернення, це абсолютно точно спричинить серйозні наслідки. Зокрема, призведе до падіння капіталізації енергетичних компаній. Високо котируватися будуть лише компанії, що мають тверді перспективи збуту, а інші будуть поставлені під сумнів.

Вже зараз енергетичні гіганти коштують не так багато, як раніше. Основна частка капіталізації припадає на високотехнологічні компанії Apple, Google, Facebook вже сьогодні стоять під $ 1 трлн.

І треба розуміти: те, що гроші прийшли у високотехнологічний сектор — це і є оцінка майбутнього. Саме ті компанії, які сьогодні стоять багато, є провідниками проектів в галузі альтернативної енергетики, і взагалі технологій, пов’язаних з новою ерою.

По суті, ситуація підходить до точки фазового переходу, а сам перехід може трапитися в 2020-2021 роках. І те, що поки ясно одному Римському клубу, скоро стане ясно всьому ринку.

«СП»: — Угода ОПЕК+ може якось змінити цей тренд?

— Те, що буде робити ОПЕК, або ОПЕК+, з цієї точки зору не має взагалі ніякого значення. Я навіть не впевнений, що Росії вигідно брати участь в угоді про обмеження видобутку нафти, оскільки тим самим вона допомагає збільшувати частку США на ринку.

Нагадаю, Роснефть виступала проти угоди ОПЕК+ – здавалося б, з чого раптом? Але логіка в такій позиції, поза сумнівом, є. Виходить, угода неоднозначне — воно в якійсь мірі визнає невигідну для нас реальність.

Ви подивіться навколо: ну зовсім не хоче нафту йти вгору — навіть незважаючи на загрозу війни з Іраном. Угода ОПЕК+ на цьому тлі впливає на ринок мінімальне — на рівні короткочасної спекуляції.

Зате глобальні тренди, які я вже назвав, будуть спокійно діяти далі, і можуть зійтися в найближчі два роки.

Думаю, ситуація може розвиватися навіть більш драматично — якщо враховувати специфіку світового фінансового ринку та геополітичні інтереси гравців. Коли процес стане очевидним, багато підуть на випередження в спекулятивній грі, щоб встигнути зняти вершки. Крім того, геополітичне суперництво і торгові війни можуть активізувати гру, особливо відносно Росії.

«СП»: — Росія постраждає сильніше інших країн?

— РФ є залежною від ринку нафти, і нічого не робить для послаблення цієї залежності. Це може активізувати дії недружніх нам країн, які можуть скористатися ситуацією «ідеального шторму» в світовій економіці, щоб максимально ускладнити Москві життя.

Думаю, за нашими західними «партнерами» не заржавіє. Навряд чи вони будуть коливатися, якщо виникне необхідність виштовхати Росію з нафтового ринку.

Прогноз видобутку в США, я вважаю, прямо вказує: при відсутності зростання світового попиту з’явиться технічна можливість відмовитися від російської нафти. Це серйозний фактор. Показово, що Європа вже зробила собі запасну інфраструктуру — на всяк випадок — для прийому американського СПГ.

Ця інфраструктура об’єктивно існує. Так, поки європейці нею не користуються, але вони її побудували для чого-то, вірно? Вони на неї витратилися. Так що, якщо видобуток в Америці зросте, і зможе збалансувати світовий ринок без Росії — європейці будуть купувати американські нафту і газ.

І тоді російську нафту будуть купувати тільки дружні країни, наприклад, Китай. Причому, з дисконтом, посилаючись на складність ситуації. І затребуваний буде далеко не весь обсяг російської нафти, що поставляється сьогодні на експорт.

Це серйозний геополітичний виклик. І його російське керівництво, на мій погляд, абсолютно не враховує.