Дамбу в затопленому Тулуне будував батько замгубернатора області. Чиновник брав її

Захистити місто Тулун від повеней повинна була дамба, побудована на річці Ія. Роботи з 2007 по 2009 рік вела компанія, директором якої був Микола Болотов. Його син Руслан Болотов, в момент закінчення робіт був міністром обласного уряду і відповідав за все будівництво в регіоні. Зараз Руслан Болотов – голова уряду Іркутської області і заступник губернатора.

За останніми даними, жертвами повені в місті Тулун Іркутської області стали щонайменше 20 людей, повідомив глава МНС. Зниклими безвісти вважаються ще вісім жителів міста, у тому числі одна дитина.

Повінь почалася в середу, 26 червня. Вода затопила місто Тулун. Підтоплення зареєстровані в шести районах області – Нижнеудинском, Тайшетського, Тулунском, Чунском, Зиминском і Куйтунском. З берегів вийшли притоки Ангари – великі річки Уда, Бірюса, Ія, Чуна і Ока.

Місто Тулун стоїть на річці Ія і регулярно потерпало від повеней. У 2006 році городзатапливало двічі: постраждали сотні житлових будинків, людей евакуювали. Саме після цього було прийнято рішення будувати в Тулуне дамбу.

“Стихія непередбачувана: річка може вийти з берегів у будь-який момент. Завдання влади – зробити все, щоб уникнути плачевних наслідків у майбутньому”, – говорив у 2008 році мер Тулуна Віктор Півень.

У 2006 році Тулун включили в федеральну програму “Захист населення від паводків і зміцнення берегової лінії”. Дамбу будували три роки. Гроші виділяли з бюджетів усіх рівнів. Загальна вартість будівництва – близько 51,5 млн рублів.

У 2009 році будівництво призупиняли через відсутність грошей. Тоді місцеві жителі навіть організували чергування на березі річки –ؘ самі стежили, як змінюється рівень води.

Коли завершили будівництво дамби, обласне уряд відзвітував:

“В результаті проведеного капітального ремонту гідротехнічного споруди на території міста, зайнята житловими і виробничими забудовами, надійно захищена від затоплення паводковонебезпечний період.

Ймовірний відвернений збиток склав 454 млн рублів, площа захищеної території склала 63 га, чисельність захищеного населення – 1837 осіб, кількість великих об’єктів економіки та інфраструктури, розташованих на захищеній території – 2″.

Офіційна “Обласна газета” писала, що будівництвом дамби керувало перемогло в конкурсі спеціалізоване підприємство “Ремонт будівель і споруд” з міста Шелехов.

“Я думаю, виконання всіх цих гідротехнічних робіт дозволить виключити на 100 років, не менше, паводки в Тулуне. Це мета, яка поставлена федеральної програмою”, – говорив директор цього підприємства Микола Болотов в интервьюфедеральному телеканалу “Росія”.

Микола Болотов помер в 2018 році, йому було 67 років.

Болотов був членом партії “Справедлива Росія”. В некролозі на сайті партії йдеться, що його бізнес суттєво змінився за минулі роки – замість компанії “Ремонт будівель і споруд” створено декілька окремих підприємств: ЗАТ “КК” РЗС, Навчальний центр “Джерело”, ТОВ “Інформаційно-консалтинговий центр “Консалтінг-інвест”, ТОВ “Відродження”.

А тепер подивимося на біографію заступник губернатора Іркутської області – Руслана Миколайовича Болотова.

У 2003 році він разом з Миколою Болотовим став засновником ЗАТ “Керуюча компанія “РЗС” – воно згадується в списку підприємств вище. Організація займається комунальним обслуговуванням житлових будинків у Шелехове.

“В управлінні ЗАТ “Керуюча компанія “РЗС” знаходиться більше третини житлового фонду гір. Шелехов – багатоквартирні будинки 1 мікрорайону, 7, 1, 11, 18 кварталів загальною площею більше 350 тис. кв. метрів”, – йдеться на офіційному сайті компанії.

У довіднику “Хто є хто. Статусна еліта Російської федерації” про Болотове сказано, що до 2004 року він працював генеральним директором підприємства “Ремонт будівель і споруд” у місті Шелехов.

Тобто Руслан Миколайович Болотов — син Миколи Болотова, який керував будівництвом дамби, і свою кар’єру починав як партнер батька по бізнесу. Тими ж даними своєму розпорядженні і місцеве видання “Бабр24”.

Коли греблю будували і здавали в експлуатацію, Руслан Болотов вже не працював гендиректором у фірмі свого батька, а був міністром будівництва і дорожнього господарства Іркутської області.

Максимальна висота води, на яку була розрахована дамба, — 12 метрів. 26 червня вода перевищила цю позначку.

Зараз Руслан Болотов як заступник губернатора Іркутської області і голова уряду регіону керує розподілом фінансової допомоги постраждалим і контролює зростання цін в районі лиха.

На відправлений в уряд Іркутської області запит Теперішнього Часу Руслан Болотов не відповів.